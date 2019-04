Honda Indy Grand Prix of Alabama Lineup

By The Associated Press

After Saturday qualifying; race Sunday At Barber Motorsports Park Birmingham, Alabama Lap length: 2.300 miles (Car number in parentheses)

1. (30) Takuma Sato, Dallara-Honda, 120.711 mph.

2. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 120.529.

3. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 120.335.

4. (5) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 120.266.

5. (18) Sebastien Bourdais, Dallara-Honda, 119.967.

6. (21) Spencer Pigot, Dallara-Chevrolet, 118.953.

7. (12) Will Power, Dallara-Chevrolet, 120.305.

8. (27) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 120.198.

9. (88) Colton Herta, Dallara-, 120.151.

10. (19) Santino Ferrucci, Dallara-, 119.963.

11. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 119.867.

12. (60) Jack Harvey, Dallara-Honda, 119.486.

13. (98) Marco Andretti, Dallara-Honda, 120.183.

14. (22) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 120.359.

15. (4) Matheus Leist, Dallara-Chevrolet, 120.091.

16. (2) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 120.227.

17. (10) Felix Rosenqvist, Dallara-, 120.064.

18. (31) Patricio O’Ward, Dallara-, 120.172.

19. (14) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 119.943.

20. (7) Marcus Ericsson, Dallara-, 120.135.

21. (20) Ed Jones, Dallara-Honda, 119.923.

22. (59) Max Chilton, Dallara-Chevrolet, 119.902.

23. (26) Zach Veach, Dallara-Honda, 119.226.

24. (81) Ben Hanley, Dallara-, 117.586.

