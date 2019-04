Impact-NYC FC, Sums

By The Associated Press

Montreal 0 0—0 New York City 0 0—0

First half_None.

Second half_None.

Goalies_Montreal, Evan Bush, Clement Diop; New York City, Sean Johnson, Brad Stuver.

Yellow Cards_Montreal, Novillo, 60th; Piette, 63rd; Sagna, 72nd. New York City, Matarrita, 32nd; Sands, 90th.

Red Cards_Montreal, Urruti, 70th.

Referee_Ted Unkel. Assistant Referees_Adam Wienckowski; Cory Richardson; Jorge Gonzalez. 4th Official_Lorant Varga.

A_19,353.

___

Lineups

Montreal_Evan Bush; Zakaria Diallo, Jukka Raitala, Bacary Sagna; Mike Azira, Daniel Lovitz, Samuel Piette, Saphir Taider; Harry Novillo (Victor Cabrera, 77th), Orji Okwonkwo (Anthony Jackson-Hamel, 83rd), Maximiliano Urruti.

New York City_Sean Johnson; Maxime Chanot, Sebastien Ibeagha, Ronald Matarrita, James Sands, Anton Tinnerholm; Valentin Castellanos (Keaton Parks, 79th), Jesus Medina (Heber, 63rd), Alexandru Mitrita, Alexander Ring; Jonathan Lewis (Ismael Tajouri, 56th).

