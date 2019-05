John Havlicek’s Career Statistics

By The Associated Press

College GP Pts FG% FT% REB 1959-60 Ohio St 28 12.2 .462 .716 7.3 1960-61 Ohio St 28 14.5 .539 .701 8.7 1961-62 Ohio St 28 17.0 .520 .761 9.7 Total 84 14.6 .508 .730 8.6 NBA Regular Season GP Pts FG% FT% REB AST 1962-63 Boston 80 14.3 .445 .728 6.7 2.2 1963-64 Boston 80 19.9 .417 .746 5.4 3.0 1964-65 Boston 75 18.3 .401 .744 4.9 2.7 1965-66 Boston 71 18.8 .399 .785 6.0 3.0 1966-67 Boston 81 21.4 .444 .828 6.6 3.4 1967-68 Boston 82 20.7 .429 .812 6.7 4.7 1968-69 Boston 82 21.6 .405 .780 7.0 5.4 1969-70 Boston 81 24.2 .464 .844 7.8 6.8 1970-71 Boston 81 28.9 .450 .818 9.0 7.5 1971-72 Boston 82 27.5 .458 .834 8.2 7.5 1972-73 Boston 80 23.8 .450 .858 7.1 6.6 1973-74 Boston 76 22.6 .456 .832 6.4 5.9 1974-75 Boston 82 19.2 .455 .870 5.9 5.3 1975-76 Boston 76 17.0 .450 .844 4.1 3.7 1976-77 Boston 79 17.7 .452 .816 4.8 5.1 1977-78 Boston 82 16.1 .449 .855 4.0 4.0 Overall 1270 20.8 .439 .815 6.3 4.8 Playoffs GP Pts FG% FT% REB AST 1962-63 Boston 11 11.8 .448 .667 4.8 1.5 1963-64 Boston 10 15.7 .384 .795 4.3 3.2 1964-65 Boston 12 18.5 .352 .836 7.3 2.4 1965-66 Boston 17 23.6 .409 .841 9.1 4.1 1966-67 Boston 9 27.4 .448 .803 8.1 3.1 1967-68 Boston 19 25.9 .452 .828 8.6 7.5 1968-69 Boston 18 25.4 .445 .855 9.9 5.6 1971-72 Boston 11 27.4 .460 .859 8.4 6.4 1972-73 Boston 12 23.8 .477 .824 5.2 5.4 1973-74 Boston 18 27.1 .484 .881 6.4 6.0 1974-75 Boston 11 21.1 .432 .868 5.2 4.6 1975-76 Boston 15 13.2 .444 .809 3.7 3.4 1976-77 Boston 9 18.3 .371 .820 5.4 6.9 Overall 172 22.0 .436 .836 6.9 4.8

