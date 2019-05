LPGA-Hugel-Air Premia LA Open Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Wilshire CC Los Angeles Purse: $1.5 million Yardage: 6,465; Par: 71 Final Minjee Lee, $225,000 66-69-67-68—270 -14 Sei Young Kim, $139,217 70-70-68-66—274 -10 Annie Park, $89,559 70-72-66-67—275 -9 Morgan Pressel, $89,559 71-66-70-68—275 -9 Amy Yang, $45,809 71-71-70-64—276 -8 Gaby Lopez, $45,809 69-68-73-66—276 -8 Megan Khang, $45,809 72-72-64-68—276 -8 Jin Young Ko, $45,809 70-70-67-69—276 -8 Inbee Park, $45,809 68-70-68-70—276 -8 Brooke M. Henderson, $28,709 68-73-69-68—278 -6 Stacy Lewis, $28,709 65-73-71-69—278 -6 Danielle Kang, $28,709 72-66-70-70—278 -6 Nanna Koerstz Madsen, $25,000 69-67-67-76—279 -5 Dani Holmqvist, $21,037 70-69-74-67—280 -4 Chella Choi, $21,037 71-73-67-69—280 -4 Mariajo Uribe, $21,037 71-72-68-69—280 -4 Lizette Salas, $21,037 68-71-71-70—280 -4 Hannah Green, $21,037 65-73-71-71—280 -4 Mi Jung Hur, $16,322 74-66-75-66—281 -3 So Yeon Ryu, $16,322 70-69-74-68—281 -3 Mirim Lee, $16,322 71-74-67-69—281 -3 Carlota Ciganda, $16,322 73-68-71-69—281 -3 Azahara Munoz, $16,322 71-70-71-69—281 -3 Ashleigh Buhai, $16,322 70-71-70-70—281 -3 Ally McDonald, $16,322 71-69-70-71—281 -3 Sarah Schmelzel, $13,224 72-72-71-67—282 -2 Christina Kim, $13,224 70-71-72-69—282 -2 Jenny Shin, $13,224 71-71-70-70—282 -2 Kristen Gillman, $13,224 69-74-67-72—282 -2 Gemma Dryburgh, $10,627 72-73-71-67—283 -1 In-Kyung Kim, $10,627 71-73-69-70—283 -1 Angela Stanford, $10,627 70-73-70-70—283 -1 Aditi Ashok, $10,627 70-71-71-71—283 -1 Haeji Kang, $10,627 71-71-69-72—283 -1 Pajaree Anannarukarn, $10,627 70-70-71-72—283 -1 Jing Yan, $10,627 68-71-71-73—283 -1 Maria Torres, $8,278 71-73-72-68—284 E Wichanee Meechai, $8,278 74-71-69-70—284 E Angel Yin, $8,278 68-76-70-70—284 E Katherine Kirk, $8,278 71-71-72-70—284 E Brittany Lang, $8,278 73-71-67-73—284 E Pernilla Lindberg, $6,631 70-73-74-68—285 +1 Hee Young Park, $6,631 73-70-73-69—285 +1 Lauren Stephenson, $6,631 72-70-72-71—285 +1 Sarah Jane Smith, $6,631 68-74-71-72—285 +1 Lydia Ko, $6,631 70-73-69-73—285 +1 Charley Hull, $6,631 71-69-70-75—285 +1 Ariya Jutanugarn, $5,216 73-71-73-69—286 +2 Anne van Dam, $5,216 74-71-70-71—286 +2 Brittany Altomare, $5,216 72-72-70-72—286 +2 Klara Spilkova, $5,216 69-72-73-72—286 +2 Shanshan Feng, $5,216 68-70-76-72—286 +2 Lindsey Weaver, $5,216 70-73-69-74—286 +2 Isi Gabsa, $5,216 68-71-73-74—286 +2 Amy Olson, $4,192 75-70-72-70—287 +3 Pornanong Phatlum, $4,192 74-71-72-70—287 +3 Eun-Hee Ji, $4,192 71-73-71-72—287 +3 Mina Harigae, $4,192 71-73-70-73—287 +3 Jaclyn Lee, $4,192 71-67-76-73—287 +3 Dana Finkelstein, $4,192 74-70-69-74—287 +3 Ryann O’Toole, $3,735 69-71-75-73—288 +4 Kris Tamulis, $3,582 71-73-72-73—289 +5 Mel Reid, $3,582 72-71-71-75—289 +5 Anne-Catherine Tanguay, $3,582 67-74-73-75—289 +5 Cheyenne Knight, $3,392 73-71-74-72—290 +6 Pavarisa Yoktuan, $3,392 74-70-72-74—290 +6 Cristie Kerr, $3,239 70-72-74-75—291 +7 Madelene Sagstrom, $3,239 70-74-71-76—291 +7 Emma Talley, $3,062 70-74-76-72—292 +8 Lee-Anne Pace, $3,062 73-72-74-73—292 +8 Stephanie Meadow, $3,062 70-73-74-75—292 +8

