LPGA Tour – Lotte Championship Scores

By The Associated Press

Friday At Ko Olina GC Kapolei, Hawaii Purse: $2 million Yardage: 6,397; Par 72 Third Round Brooke M. Henderson 65-68-69—202 Nelly Korda 63-68-71—202 Minjee Lee 67-66-70—203 Eun-Hee Ji 64-65-74—203 Ariya Jutanugarn 67-71-66—204 Hyejin Choi 65-71-70—206 Azahara Munoz 68-66-73—207 Carlota Ciganda 68-73-67—208 Pajaree Anannarukarn 68-71-69—208 Jin Young Ko 69-69-70—208 Danielle Kang 67-73-69—209 Stacy Lewis 71-67-71—209 Giulia Molinaro 70-68-71—209 Maria Torres 70-68-71—209 Moriya Jutanugarn 67-67-75—209 Jeongeun Lee6 75-67-68—210 Lizette Salas 71-70-69—210 Brittany Altomare 68-73-69—210 Minami Katsu 70-70-70—210 Karen Chung 68-70-72—210 Gaby Lopez 72-69-70—211 P.K. Kongkraphan 67-73-71—211 Hannah Green 66-74-71—211 Hyo Joo Kim 70-69-72—211 Jing Yan 69-70-72—211 So Yeon Ryu 66-72-73—211 Shanshan Feng 70-67-74—211 Emma Talley 69-68-74—211 Nasa Hataoka 72-71-69—212 Mariajo Uribe 70-72-70—212 Amy Olson 71-69-72—212 Nanna Koerstz Madsen 71-68-73—212 Haru Nomura 67-72-73—212 Dottie Ardina 70-68-74—212 Lee-Anne Pace 69-69-74—212 Chella Choi 67-71-74—212 Madelene Sagstrom 68-69-75—212 Lindy Duncan 70-72-71—213 Paula Creamer 71-69-73—213 Lindsey Weaver 69-71-73—213 In Gee Chun 67-72-74—213 Jeongmin Cho 71-67-75—213 Mi Jung Hur 68-70-75—213 Sakura Yokomine 74-70-70—214 Caroline Masson 72-72-70—214 Inbee Park 71-71-72—214 Alena Sharp 69-73-72—214 Jennifer Song 70-70-74—214 Ji Hyun Kim 71-72-72—215 Elizabeth Szokol 69-74-72—215 Laetitia Beck 70-72-73—215 Pornanong Phatlum 68-74-73—215 Ayako Uehara 74-67-74—215 Pernilla Lindberg 71-70-74—215 Na Yeon Choi 70-71-74—215 Georgia Hall 74-70-72—216 Cheyenne Knight 73-71-72—216 Alison Lee 71-73-72—216 Mi Hyang Lee 73-70-73—216 Xiyu Lin 73-70-73—216 Yu Liu 75-67-74—216 Jenny Shin 73-69-74—216 Lilia Vu 67-75-74—216 Klara Spilkova 70-71-75—216 Pavarisa Yoktuan 68-75-74—217 Daniela Darquea 71-71-75—217 Sei Young Kim 68-73-76—217 Nicole Broch Larsen 68-69-80—217 Charlotte Thomas 74-70-74—218 Peiyun Chien 70-74-74—218 Suzuka Yamaguchi 67-73-78—218 Sarah Schmelzel 75-69-75—219 Youngin Chun 73-71-75—219 Aditi Ashok 70-74-75—219 Mina Harigae 72-71-76—219 Mel Reid 71-72-76—219 Celine Boutier 69-74-76—219 Wei-Ling Hsu 73-69-77—219 Ally McDonald 72-72-76—220 Dori Carter 71-73-76—220 Charley Hull 71-73-76—220 Jeong Eun Lee 72-72-79—223 Kim Kaufman 71-73-79—223

