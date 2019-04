Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through April 7 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Irad Ortiz Jr. 489 117 114 71 $8,411,190 Javier Castellano 238 50 35 26 $7,942,894 John Velazquez 197 42 34 31 $5,306,855 Jose Ortiz 422 79 72 56 $4,938,504 Luis Saez 467 109 70 61 $4,904,619 Joel Rosario 225 56 40 37 $4,872,990 Manuel Franco 327 85 71 45 $4,529,542 Flavien Prat 192 47 41 28 $3,783,020 Tyler Gaffalione 393 63 53 75 $3,666,656 Ricardo Santana Jr. 290 60 41 35 $3,068,600 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 529 112 90 61 $5,424,090 Chad Brown 137 41 26 18 $5,231,071 Todd Pletcher 235 63 36 31 $4,666,589 Michael McCarthy 32 7 3 4 $4,473,395 John Sadler 87 23 19 12 $3,047,008 William Mott 136 26 18 18 $2,941,762 Brad Cox 253 64 53 34 $2,882,897 Bob Baffert 79 16 22 12 $2,778,051 Jason Servis 133 44 29 20 $2,689,754 Karl Broberg 466 115 76 72 $2,276,101 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings City of Light 1 1 0 0 $4,000,000 Bricks and Mortar 2 2 0 0 $2,836,250 Seeking the Soul 1 0 1 0 $1,250,000 Accelerate 1 0 0 1 $900,000 Magic Wand (IRE) 1 0 1 0 $796,875 Bravazo 1 0 0 0 $700,000 Maximum Security 3 3 0 0 $638,600 Vekoma 2 1 0 1 $637,600 Roadster 2 2 0 0 $634,200 By My Standards 3 2 0 1 $630,310

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 786 201 132 92 $2,372,728 Jason Bartlett 642 118 116 97 $2,276,627 George Brennan 584 112 94 69 $2,066,717 Jordan Stratton 630 95 75 100 $1,906,356 Matt Kakaley 605 77 94 85 $1,683,900 Aaron Merriman 1068 217 160 154 $1,594,325 Corey Callahan 838 97 119 104 $1,453,257 Yannick Gingras 606 125 87 69 $1,452,858 Brett Miller 812 133 146 94 $1,411,822 Trace Tetrick 701 146 85 78 $1,303,086 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 819 217 134 96 $2,565,820 Rene Allard 380 69 64 44 $1,190,879 Nick Surick 523 124 97 60 $1,003,078 Scott Di Domenico 316 68 45 43 $920,128 Richard Moreau 435 82 69 58 $809,016 Carmen Auciello 443 43 73 66 $779,529 Richard Banca 237 36 40 33 $770,879 Jennifer Bongiorno 187 49 28 24 $635,677 Andrew Harris 169 35 29 18 $598,008 Joseph Columbo 283 46 44 31 $580,127 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Deal Jimmy 6GP 12 5 4 1 $120,694 Feelin Red Hot 6MP 11 5 3 1 $110,000 All Champy 5GT 11 6 3 1 $99,425 Anythingforlove 7GP 10 4 2 1 $99,150 JJ Flynn 6GP 10 7 2 0 $98,500 Delightfulmemphis 6MP 10 5 2 0 $94,250 Smalltownthrowdown 6GT 8 2 4 1 $93,280 Double A Mint 4MP 11 7 2 1 $92,886 Apple Bottom Jeans 6MP 7 4 2 1 $92,804 Always The Sun 8GP 12 6 1 1 $91,860

TENNIS Through April 7 ATP Money

1. Novak Djokovic, $3,228,120

2. Roger Federer, $2,793,157

3. Rafael Nadal, $1,856,930

4. Dominic Thiem, $1,536,926

5. Stefanos Tsitsipas, $1,366,625

6. John Isner, $1,037,110

7. Gael Monfils, $914,720

8. Roberto Bautista Agut, $815,120

9. Milos Raonic, $811,702

10. Lucas Pouille, $748,389

Ranking

1. Novak Djokovic, 11070

2. Rafael Nadal, 8725

3. Alexander Zverev, 6040

4. Roger Federer, 5590

5. Dominic Thiem, 4765

6. Kei Nishikori, 4200

7. Kevin Anderson, 4115

8. Stefanos Tsitsipas, 3240

9. Juan Martin del Potro, 3225

10. John Isner, 3085

Race to London

1. Roger Federer, 2,280

2. Novak Djokovic, 2,225

3. Rafael Nadal, 1,605

4. Stefanos Tsitsipas, 1,460

5. Dominic Thiem, 1,145

6. John Isner, 1,060

7. Gael Monfils, 995

8. Daniil Medvedev, 895

9. Roberto Bautista Agut, 890

10. Kei Nishikori, 890

Race to Milan (21-and-under)

1. Stefanos Tsitsipas, 1460

2. Felix Auger-Aliassime, 786

3. Denis Shapovalov, 675

4. Frances Tiafoe, 595

5. Alex de Minaur, 485

6. Miomir Kecmanovic, 313

7. Ugo Humbert, 289

8. Casper Ruud, 260

9. Alexei Popyrin, 171

10. Corentin Moutet, 162

WTA Money

1. Naomi Osaka, $3,259,334

2. Petra Kvitova, $2,170,245

3. Ashleigh Barty, $1,934,818

4. Karolina Pliskova, $1,817,606

5. Bianca Andreescu, $1,580,236

6. Belinda Bencic, $1,089,113

7. Angelique Kerber, $1,036,193

8. Aryna Sabalenka, $960,228

9. Elina Svitolina, $920,726

10. Elise Mertens, $892,953

Ranking

1. Naomi Osaka, 5967

2. Simona Halep, 5782

3. Petra Kvitova, 5645

4. Karolina Pliskova, 5580

5. Angelique Kerber, 5220

6. Elina Svitolina, 5020

7. Kiki Bertens, 4640

8. Sloane Stephens, 4386

9. Ashleigh Barty, 4275

10. Aryna Sabalenka, 3595

Race to Singapore

1. Petra Kvitova, 2735

2. Naomi Osaka, 2371

3. Karolina Pliskova, 2305

4. Ashleigh Barty, 1855

5. Belinda Bencic, 1783

6. Bianca Andreescu, 1757

7. Angelique Kerber, 1455

8. Elina Svitolina, 1366

9. Simona Halep, 1246

10. Kiki Bertens, 1176

AUTO RACING Points Leaders NASCAR Monster Energy Through April 7

1. Kyle Busch, 361

2. Denny Hamlin, 334

3. Joey Logano, 326

4. Kevin Harvick, 301

5. Brad Keselowski, 271

6. Ryan Blaney, 265

7. Martin Truex Jr., 254

8. Kurt Busch, 253

9. Aric Almirola, 246

10. Chase Elliott, 245

NASCAR Xfinity Through April 6

1. Tyler Reddick, 321

2. Christopher Bell, 308

3. Cole Custer, 275

4. Austin Cindric, 251

5. Michael Annett, 238

6. Justin Allgaier, 231

7. Brandon Jones, 220

8. Chase Briscoe, 220

9. John Hunter Nemechek, 219

10. Noah Gragson, 219

NASCAR Gander Outdoors Truck Through March 29

1. Stewart Friesen, 200

2. Grant Enfinger, 194

3. Ben Rhodes, 184

4. Johnny Sauter, 178

5. Brett Moffitt, 174

6. Matt Crafton, 171

7. Austin Hill, 151

8. Todd Gilliland, 149

9. Harrison Burton, 148

10. Sheldon Creed, 133

F1 Through March 31

1. Valtteri Bottas, 44

2. Lewis Hamilton, 43

3. Max Verstappen, 27

4. Charles Leclerc, 26

5. Sebastian Vettel, 22

6. Kimi Raikkonen, 10

7. Lando Norris, 8

8. Kevin Magnussen, 8

9. Nico Hulkenberg, 6

10. Pierre Gasly, 4

IndyCar Through April 7

1. Josef Newgarden, 125

2. Scott Dixon, 98

3. Takuma Sato, 91

4. Alexander Rossi, 84

5. Colton Herta, 81

6. Sebastien Bourdais, 72

7. James Hinchcliffe, 71

8. Ryan Hunter-Reay, 66

9. Will Power, 66

10. Marco Andretti, 61

