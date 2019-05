Nationals 5, Marlins 0

By The Associated Press

Washington Miami ab r h bi ab r h bi Eaton rf 5 1 2 0 Grndrsn lf 4 0 0 0 V.Rbles cf 4 0 1 0 Prado 3b 4 0 0 0 Soto lf 3 0 0 0 Bri.And rf 3 0 1 0 Kndrick 3b 3 0 0 1 N.Wlker 1b 2 0 1 0 Zmmrman 1b 4 2 2 2 S.Cstro 2b 3 0 0 0 Suzuki c 4 1 2 0 Rojas ss 4 0 0 0 B.Dzier 2b 3 1 1 1 Wallach c 3 0 0 0 Strsbrg p 2 0 0 0 Brinson cf 3 0 0 0 M.Adams ph 1 0 0 0 Rchards p 2 0 0 0 Brrclgh p 0 0 0 0 J.Grcia p 0 0 0 0 Dlittle p 0 0 0 0 R.Hrrra ph 1 0 0 0 Difo ss 4 0 1 1 Kinley p 0 0 0 0 Chen p 0 0 0 0 Totals 33 5 9 5 Totals 29 0 2 0

Washington 000 101 102—5 Miami 000 000 000—0

E_Kendrick (2). DP_Washington 1, Miami 1. LOB_Washington 5, Miami 6. 2B_Suzuki (1). HR_Zimmerman 2 (3), B.Dozier (3). CS_Suzuki (1). SF_Kendrick (2).

IP H R ER BB SO Washington Strasburg W,2-1 8 2 0 0 2 11 Barraclough 2-3 0 0 0 2 2 Doolittle 1-3 0 0 0 0 0 Miami Richards L,0-3 6 1-3 6 3 3 2 7 Garcia 1 2-3 0 0 0 0 2 Kinley 1-3 2 2 2 1 1 Chen 2-3 1 0 0 0 1

WP_Richards.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, D.J. Reyburn; Second, Fieldin Cubreth; Third, Paul Nauert.

T_2:45. A_7,412 (36,742).

