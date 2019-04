NCAA Hockey Champions

By The Associated Press

2019 — Minnesota Duluth

2018 — Minnesota-Duluth

2017 — Denver

2016 — North Dakota

2015 — Providence

2014 — Union (N.Y.)

2013 — Yale

2012 — Boston College

2011 — Minnesota-Duluth

2010 — Boston College

2009 — Boston University

2008 — Boston College

2007 — Michigan State

2006 — Wisconsin

2005 — Denver

2004 — Denver

2003 — Minnesota

2002 — Minnesota

2001 — Boston College

2000 — North Dakota

1999 — Maine

1998 — Michigan

1997 — North Dakota

1996 — Michigan

1995 — Boston University

1994 — Lake Superior State

1993 — Maine

1992 — Lake Superior State

1991 — Northern Michigan

1990 — Wisconsin

1989 — Harvard

1988 — Lake Superior State

1987 — North Dakota

1986 — Michigan State

1985 — RPI

1984 — Bowling Green

1983 — Wisconsin

1982 — North Dakota

1981 — Wisconsin

1980 — North Dakota

1979 — Minnesota

1978 — Boston University

1977 — Wisconsin

1976 — Minnesota

1975 — Michigan Tech

1974 — Minnesota

1973 — Wisconsin

1972 — Boston University

1971 — Boston University

1970 — Cornell

1969 — Denver

1968 — Denver

1967 — Cornell

1966 — Michigan State

1965 — Michigan Tech

1964 — Michigan

1963 — North Dakota

1962 — Michigan Tech

1961 — Denver

1960 — Denver

1959 — North Dakota

1958 — Denver

1957 — Colorado College

1956 — Michigan

1955 — Michigan

1954 — RPI

1953 — Michigan

1952 — Michigan

1951 — Michigan

1950 — Colorado College

1949 — Boston College

1948 — Michigan

