NYC FC-United, Sums

By The Associated Press

New York City 1 1—2 D.C. United 0 0—0

First half_1, New York City, Mitrita, 2 (Heber), 35th minute.

Second half_2, New York City, Heber, 1 (Matarrita), 56th.

Goalies_New York City, Sean Johnson, Brad Stuver; D.C. United, Bill Hamid, Chris Seitz.

Yellow Cards_New York City, Lewis, 48th; Ofori, 52nd; Moralez, 77th; Medina, 90th; Johnson, 90th. D.C. United, Durkin, 44th; Jara, 45th; Arriola, 90th.

Referee_Allen Chapman. Assistant Referees_Jeremy Hanson; Nick Uranga; Daniel Radford. 4th Official_Marcos De Oliveira.

A_18,004.

Lineups

New York City_Sean Johnson; Alexander Callens, Maxime Chanot, Ronald Matarrita, James Sands, Anton Tinnerholm; Alexandru Mitrita (Jonathan Lewis, 48th), Maxi Moralez (Sebastien Ibeagha, 90th), Ebenezer Ofori, Alexander Ring; Heber (Jesus Medina, 63rd).

D.C. United_Bill Hamid; Steve Birnbaum, Frederic Brillant, Leonardo Jara; Luciano Acosta, Paul Arriola (Griffin Yow, 90th), Chris Durkin, Junior Moreno, Lucas Rodriguez (Quincy Amarikwa, 85th), Ulises Segura (Zoltan Stieber, 70th); Wayne Rooney.

