Padres 3, Giants 1

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 4 0 1 1 0 1 .314 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 2 .222 Machado 3b 4 1 1 1 0 0 .244 Renfroe rf 4 1 1 0 0 1 .324 Myers lf 4 0 1 1 0 1 .326 Mejia c 4 0 0 0 0 1 .190 Kinsler 2b 3 0 1 0 1 0 .171 Urias ss 2 1 0 0 1 1 .000 Margevicius p 1 0 1 0 0 0 .250 a-Reyes ph 1 0 0 0 0 0 .143 Wingenter p 0 0 0 0 0 0 — Wieck p 0 0 0 0 0 0 — Stammen p 0 0 0 0 0 0 — Yates p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 3 6 3 2 7

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Pillar cf 4 1 1 1 0 0 .140 Duggar rf 4 0 0 0 0 1 .204 Austin lf 3 0 1 0 0 2 .333 d-Parra ph-lf 1 0 0 0 0 0 .212 Posey 1b-c 4 0 0 0 0 1 .189 Crawford ss 3 0 1 0 1 1 .289 Longoria 3b 4 0 1 0 0 0 .188 Solarte 2b 4 0 0 0 0 2 .226 Kratz c 2 0 1 0 0 0 .154 b-Belt ph-1b 2 0 0 0 0 0 .209 Rodriguez p 2 0 1 0 0 1 .167 Moronta p 0 0 0 0 0 0 — c-Sandoval ph 1 0 1 0 0 0 .357 1-Holland pr 0 0 0 0 0 0 .000 Smith p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 1 7 1 1 8

San Diego 001 001 001—3 6 0 San Francisco 000 100 000—1 7 1

a-grounded out for Margevicius in the 7th. b-flied out for Kratz in the 7th. c-doubled for Moronta in the 8th. d-flied out for Austin in the 8th.

1-ran for Sandoval in the 8th.

E_Longoria (1). LOB_San Diego 5, San Francisco 7. 2B_Longoria (2), Kratz (1), Sandoval (4). 3B_Renfroe (1). HR_Machado (3), off Rodriguez; Pillar (2), off Margevicius. RBIs_Margot (4), Machado (6), Myers (7), Pillar (10). S_Margevicius.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Machado 2); San Francisco 5 (Duggar, Longoria, Belt 2, Parra). RISP_San Diego 2 for 4; San Francisco 1 for 9.

Runners moved up_Hosmer, Duggar. GIDP_Mejia, Urias.

DP_San Francisco 2 (Longoria, Solarte, Posey), (Longoria, Solarte, Belt).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Margevicius, W, 1-1 6 5 1 1 0 6 77 1.69 Wingenter, H, 3 2-3 0 0 0 0 1 8 3.60 Wieck, H, 2 1-3 1 0 0 0 0 7 0.00 Stammen, H, 7 1 0 0 0 0 0 4 1.08 Yates, S, 7-7 1 1 0 0 1 1 18 1.12 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, L, 1-2 7 4 2 2 1 5 101 4.15 Moronta 1 0 0 0 0 1 11 4.76 Smith 1 2 1 1 1 1 16 2.25

Wieck pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Stammen 1-0. HBP_Rodriguez (Urias).

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Brian Knight; Second, Jeremie Rehak; Third, Pat Hoberg.

T_2:37. A_28,584 (41,915).

