Padres 8, Nationals 3

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. ss 4 1 1 0 1 2 .284 Myers cf-lf 4 1 0 0 1 2 .272 Machado 3b 4 1 1 1 0 1 .245 Reyes rf 3 0 0 0 0 2 .192 Margot cf 2 1 1 2 0 1 .264 Hosmer 1b 3 1 1 0 2 2 .224 Renfroe lf-rf 4 1 2 3 0 1 .239 Kinsler 2b 3 0 0 0 0 0 .141 Stammen p 0 0 0 0 0 0 — Perdomo p 0 0 0 0 0 0 — c-France ph 2 1 1 0 0 1 .667 Erlin p 0 0 0 0 0 0 — Mejia c 4 1 1 0 0 0 .162 Lauer p 2 0 0 0 0 1 .000 Warren p 0 0 0 0 0 0 — Wieck p 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia 2b 0 0 0 1 1 0 .222 Totals 35 8 8 7 5 13

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 4 0 0 0 1 0 .298 Robles cf 4 1 0 0 1 1 .261 Kendrick 3b 5 1 1 1 0 1 .325 Soto lf 5 1 2 2 0 2 .250 Zimmerman 1b 5 0 1 0 0 2 .213 Gomes c 3 0 1 0 1 0 .259 Dozier 2b 1 0 0 0 3 1 .173 Strasburg p 2 0 0 0 0 1 .091 a-Taylor ph 0 0 0 0 0 0 .273 Ross p 0 0 0 0 0 0 — Doolittle p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Adams ph 1 0 0 0 0 1 .282 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Grace p 0 0 0 0 0 0 — Kieboom ss 4 0 0 0 0 2 .125 Totals 34 3 5 3 6 11

San Diego 020 000 000 6—8 8 0 Washington 000 002 000 1—3 5 1

a-out on sacrifice bunt for Strasburg in the 7th. b-struck out for Doolittle in the 9th. c-singled for Perdomo in the 10th.

E_Robles (2). LOB_San Diego 5, Washington 8. 2B_Renfroe (5), Mejia (3). HR_Renfroe (6), off Strasburg; Soto (5), off Lauer; Kendrick (4), off Erlin. RBIs_Machado (11), Renfroe 3 (11), Margot 2 (9), Garcia (1), Kendrick (13), Soto 2 (19). SF_Renfroe, Garcia. S_Taylor.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Kinsler, France); Washington 4 (Robles 2, Zimmerman, Strasburg). RISP_San Diego 1 for 5; Washington 0 for 4.

Advertisement

GIDP_Machado.

DP_Washington 1 (Kieboom, Dozier, Zimmerman).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer 5 2-3 2 2 2 3 6 90 4.41 Warren 2-3 0 0 0 2 1 20 3.86 Wieck 1-3 0 0 0 1 0 8 4.05 Stammen 1 1-3 1 0 0 0 1 15 2.76 Perdomo, W, 1-0 1 0 0 0 0 3 16 0.00 Erlin 1 2 1 1 0 0 16 4.82 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg 7 4 2 2 1 9 100 3.82 Ross 1 1 0 0 1 1 19 4.76 Doolittle 1 0 0 0 0 2 13 1.35 Suero, L, 1-3 1-3 2 4 4 2 0 27 8.18 Miller 0 1 2 1 0 0 7 7.11 Grace 2-3 0 0 0 1 1 17 5.40

Miller pitched to 2 batters in the 10th.

Inherited runners-scored_Wieck 2-0, Stammen 3-0, Miller 3-3, Grace 2-4. HBP_Miller (Machado).

Umpires_Home, Will Little; First, Joe West; Second, Eric Cooper; Third, Andy Fletcher.

T_3:45. A_35,422 (41,313).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.