PGA Tour-Texas Open Par Scores

By The Associated Press

Sunday At TPC San Antonio (AT&T Oaks) San Antonio Purse: $7.5 million Yardage: 7,435; Par: 72 Final Corey Conners (500), $1,350,000 69-67-66-66—268 -20 Charley Hoffman (300), $810,000 71-68-64-67—270 -18 Ryan Moore (190), $510,000 68-70-69-64—271 -17 Si Woo Kim (123), $330,000 66-66-69-72—273 -15 Brian Stuard (123), $330,000 67-70-70-66—273 -15 Kevin Streelman (100), $270,000 72-69-69-64—274 -14 Byeong Hun An (75), $203,036 69-68-73-66—276 -12 Jason Kokrak (75), $203,036 70-73-65-68—276 -12 Graeme McDowell (75), $203,036 69-69-72-66—276 -12 Scott Brown (75), $203,036 71-67-67-71—276 -12 Matt Kuchar (75), $203,036 69-71-67-69—276 -12 Danny Lee (75), $203,036 68-72-66-70—276 -12 Adam Schenk (75), $203,036 70-66-70-70—276 -12 Zack Fischer, $135,000 71-69-71-66—277 -11 Lucas Glover (55), $135,000 72-70-66-69—277 -11 Kyoung-Hoon Lee (55), $135,000 69-67-69-72—277 -11 Rickie Fowler (49), $112,500 68-68-73-69—278 -10 Hank Lebioda (49), $112,500 68-70-70-70—278 -10 Cameron Tringale (49), $112,500 69-74-68-67—278 -10 Wyndham Clark (43), $90,500 69-73-70-67—279 -9 Sungjae Im (43), $90,500 73-69-68-69—279 -9 Scottie Scheffler, $90,500 71-68-70-70—279 -9 Jim Furyk (34), $63,214 70-72-68-70—280 -8 Fabián Gómez (34), $63,214 73-67-70-70—280 -8 Scott Stallings (34), $63,214 68-69-73-70—280 -8 Harold Varner III (34), $63,214 70-66-73-71—280 -8 Sam Burns (34), $63,214 72-69-73-66—280 -8 Peter Malnati (34), $63,214 71-68-70-71—280 -8 José de Jesús Rodríguez (34), $63,214 71-70-68-71—280 -8 Aaron Baddeley (24), $45,563 71-70-69-71—281 -7 Jonas Blixt (24), $45,563 72-70-69-70—281 -7 Matt Jones (24), $45,563 69-68-74-70—281 -7 Jordan Spieth (24), $45,563 68-68-73-72—281 -7 Jhonattan Vegas (24), $45,563 67-71-67-76—281 -7 Jimmy Walker (24), $45,563 70-69-69-73—281 -7 Beau Hossler (18), $34,563 69-70-71-72—282 -6 Martin Laird (18), $34,563 74-68-68-72—282 -6 Andrew Putnam (18), $34,563 72-70-68-72—282 -6 Rory Sabbatini (18), $34,563 69-68-72-73—282 -6 Ollie Schniederjans (18), $34,563 70-71-69-72—282 -6 Kristoffer Ventura, $34,563 71-72-70-69—282 -6 Abraham Ancer (11), $23,040 67-72-71-73—283 -5 Dylan Frittelli (11), $23,040 71-72-69-71—283 -5 Max Homa (11), $23,040 68-74-68-73—283 -5 Mackenzie Hughes (11), $23,040 70-71-69-73—283 -5 Sung Kang (11), $23,040 70-73-71-69—283 -5 Martin Kaymer (11), $23,040 72-71-70-70—283 -5 Sam Ryder (11), $23,040 73-66-73-71—283 -5 Sam Saunders (11), $23,040 72-71-71-69—283 -5 Brendan Steele (11), $23,040 70-72-67-74—283 -5 Adam Svensson (11), $23,040 73-69-71-70—283 -5 Russell Henley (7), $17,490 71-72-70-71—284 -4 Kyle Jones (7), $17,490 76-67-71-70—284 -4 Haotong Li, $17,490 70-70-73-71—284 -4 Kyle Stanley (7), $17,490 70-70-74-70—284 -4 Nick Taylor (7), $17,490 69-72-71-72—284 -4 Ryan Armour (5), $16,725 69-71-75-70—285 -3 Roberto Díaz (5), $16,725 68-71-75-71—285 -3 Ernie Els (5), $16,725 71-69-74-71—285 -3 Josh Teater (5), $16,725 69-68-75-73—285 -3 Tony Finau (5), $16,275 72-71-70-73—286 -2 Richy Werenski (5), $16,275 72-71-69-74—286 -2 Jim Knous (4), $15,900 70-67-74-76—287 -1 Joost Luiten, $15,900 72-69-70-76—287 -1 Robert Streb (4), $15,900 72-70-73-72—287 -1 Martin Trainer (4), $15,600 73-70-72-73—288 E Morgan Hoffmann (4), $15,375 68-75-72-74—289 +1 J.T. Poston (4), $15,375 67-74-74-74—289 +1 K.J. Choi (3), $15,075 73-69-72-76—290 +2 Joel Dahmen (3), $15,075 70-73-67-80—290 +2 Made cut; did not advance Padraig Harrington (3), $14,550 72-71-73—216 E J.B. Holmes (3), $14,550 69-73-74—216 E Hunter Mahan (3), $14,550 70-71-75—216 E Chip McDaniel, $14,550 74-69-73—216 E Vaughn Taylor (3), $14,550 70-73-73—216 E Trey Mullinax (2), $14,100 71-72-74—217 +1 Anders Albertson (2), $13,800 73-70-76—219 +3 Brian Gay (2), $13,800 71-72-76—219 +3 Ted Potter, Jr. (2), $13,800 68-73-78—219 +3 Curtis Luck (2), $13,500 73-68-81—222 +6

