PGA Tour-Zurich Classic Par Scores

By The Associated Press

Sunday At TPC Louisiana Avondale, La. Purse: $7.3 million Yardage: 7,425; Par: 72 Final R. Palmer/J. Rahm (400), $1,051,200 64-65-64-69—262 -26 T. Fleetwood/S. Garcia (163), $423,400 65-68-64-68—265 -23 B. Gay/R. Sabbatini (96), $256,413 60-70-66-71—267 -21 M. Every/K. Lee (96), $256,413 65-69-65-68—267 -21 H. Lebioda/C. Luck (64), $163,338 67-66-64-71—268 -20 D. Hearn/S. Power (64), $163,338 68-68-64-68—268 -20 R. Castro/C. Tringale (64), $163,338 65-69-66-68—268 -20 S. Brown/K. Kisner (64), $163,338 62-69-68-69—268 -20 B. Hurley III/P. Malnati (44), $92,345 63-67-66-73—269 -19 M. Laird/N. Taylor (44), $92,345 62-74-64-69—269 -19 C. Hoffman/N. Watney (44), $92,345 65-70-63-71—269 -19 S. Horsfield/I. Poulter (0/44), $92,345 67-69-66-67—269 -19 K. Kraft/K. Tway (29), $51,137 63-72-64-71—270 -18 B. Horschel/S. Piercy (29), $51,137 66-68-66-70—270 -18 A. Cejka/A. Prugh (29), $51,137 63-71-64-72—270 -18 T. Mullinax/S. Stallings (29), $51,137 61-70-62-77—270 -18 A. Hadwin/J. Knous (29), $51,137 66-68-65-71—270 -18 J. Dahmen/B. Harkins (18), $33,717 63-71-63-74—271 -17 L. Glover/C. Reavie (18), $33,717 62-70-68-71—271 -17 R. Blaum/R. Henley (18), $33,717 65-67-65-74—271 -17 G. McDowell/H. Stenson (18), $33,717 65-67-66-73—271 -17 T. Merritt/R. Streb (8), $19,610 66-68-66-72—272 -16 J. Kokrak/C. Stroud (8), $19,610 65-69-68-70—272 -16 A. Cook/A. Landry (8), $19,610 65-70-62-75—272 -16 R. Knox/B. Stuard (8), $19,610 62-69-66-75—272 -16 S. Jaeger/J. Poston (8), $19,610 62-70-67-73—272 -16 A. Lahiri/S. Sharma (8/0), $19,610 67-69-65-71—272 -16 B. Koepka/C. Koepka (8/0), $19,610 67-68-63-74—272 -16 M. Jones/J. Spaun (8), $19,610 67-69-64-72—272 -16 C. Conners/M. Hughes (5), $15,987 67-68-68-70—273 -15 B. Haas/S. Stefani (5), $15,987 65-69-68-71—273 -15 A. Romero/J. Etulain (4), $15,403 64-69-65-73—271 -17 B. Grace/J. Harding (4/0), $15,403 65-68-61-80—274 -14 J. Holmes/B. Watson (3), $14,819 64-70-66-75—275 -13 J. Henry/T. Hoge (3), $14,819 67-68-66-74—275 -13 K. Bradley/J. Curran (3/0), $14,381 64-71-69-75—279 -9 S. Im/W. Kim (2), $13,797 64-72-73-73—282 -6 R. Díaz/D. McCarthy (2), $13,797 63-73-70-76—282 -6 J. Garber/C. Gribble (2), $13,797 61-75-76-70—282 -6

