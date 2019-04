Phillies 3, Marlins 1

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. McCutchen lf 7 1 1 0 0 1 .255 Segura ss 5 1 2 2 2 0 .317 Harper rf 7 0 1 0 0 2 .280 Hoskins 1b 7 0 2 0 0 2 .294 O.Herrera cf 5 0 0 0 1 1 .273 Hernandez 2b 5 1 2 1 1 1 .200 Kingery 3b 6 0 3 0 0 1 .500 Knapp c 5 0 0 0 1 3 .083 Velasquez p 2 0 1 0 0 0 .333 a-Williams ph 1 0 0 0 0 1 .167 Neshek p 0 0 0 0 0 0 — Morgan p 0 0 0 0 0 0 — Neris p 0 0 0 0 0 0 — d-Realmuto ph 1 0 0 0 0 0 .234 Robertson p 0 0 0 0 0 0 — Dominguez p 0 0 0 0 0 0 .000 f-Franco ph 1 0 0 0 0 0 .250 Arano p 0 0 0 0 0 0 — h-Altherr ph 1 0 0 0 0 1 .091 Alvarez p 0 0 0 0 0 0 — Totals 53 3 12 3 5 13

Miami AB R H BI BB SO Avg. Granderson lf 3 0 0 0 0 1 .146 c-Prado ph 1 0 1 0 0 0 .462 Romo p 0 0 0 0 0 0 — Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — e-Rojas ph 1 0 0 0 0 0 .308 Kinley p 0 0 0 0 0 0 — Conley p 0 0 0 0 0 0 — N.Anderson p 0 0 0 0 0 0 — g-Lopez ph 1 0 0 0 0 1 .200 Chen p 0 0 0 0 0 0 — B.Anderson 3b 5 1 1 1 1 3 .228 Walker 1b 6 0 2 0 0 3 .208 Castro 2b 5 0 0 0 1 1 .215 Dean rf 6 0 0 0 0 2 .333 Riddle ss 5 0 0 0 0 1 .161 Wallach c 3 0 1 0 2 1 .333 Brinson cf 4 0 0 0 1 1 .211 Urena p 2 0 0 0 0 1 .000 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — b-R.Herrera ph-lf 3 0 0 0 0 3 .139 Totals 45 1 5 1 5 18

Philadelphia 000 100 000 000 02—3 12 0 Miami 000 001 000 000 00—1 5 1

a-struck out for Velasquez in the 7th. b-struck out for Steckenrider in the 8th. c-singled for Granderson in the 8th. d-grounded out for Neris in the 9th. e-flied out for Guerrero in the 10th. f-popped out for Dominguez in the 12th. g-struck out for N.Anderson in the 13th. h-struck out for Arano in the 14th.

E_Brinson (2). LOB_Philadelphia 13, Miami 7. 2B_Harper (4), Kingery (3). 3B_McCutchen (1). HR_Hernandez (1), off Urena; Segura (1), off Chen; B.Anderson (2), off Velasquez. RBIs_Segura 2 (9), Hernandez (6), B.Anderson (3). SB_Hernandez (2), Kingery (1), B.Anderson (2).

Runners left in scoring position_Philadelphia 8 (Harper, Hoskins, O.Herrera, Knapp 3, Realmuto 2); Miami 2 (Walker, Castro). RISP_Philadelphia 3 for 12; Miami 0 for 4.

Runners moved up_Harper, McCutchen, Segura, O.Herrera. GIDP_Dean, Urena.

DP_Philadelphia 2 (Velasquez, Segura, Hernandez), (Segura, Hoskins).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Velasquez 6 2 1 1 3 4 81 2.25 Neshek 1 1 0 0 0 0 8 1.35 Morgan 1-3 0 0 0 0 1 8 0.00 Neris 2-3 1 0 0 0 2 14 2.84 Robertson 2 0 0 0 1 2 29 5.40 Dominguez 1 0 0 0 1 3 21 6.00 Arano, W, 1-0 2 0 0 0 0 6 25 0.00 Alvarez, S, 1-1 1 1 0 0 0 0 7 10.13 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Urena 7 7 1 1 0 7 102 6.53 Steckenrider 1 0 0 0 0 1 13 7.71 Romo 1 2 0 0 1 0 22 9.00 Guerrero 1 0 0 0 1 0 21 0.00 Kinley 1 2-3 0 0 0 2 1 30 0.96 Conley 1-3 0 0 0 0 0 2 7.94 N.Anderson 1 1 0 0 1 2 14 1.17 Chen, L, 0-1 1 2 2 2 0 2 27 23.40

Inherited runners-scored_Conley 1-0. WP_Kinley. PB_Knapp (2).

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Vic Carapazza; Second, Jerry Layne; Third, Hunter Wendelstedt.

T_4:38. A_15,238 (36,742).

