Phillies 8, Rockies 5

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. McCutchen lf 5 2 2 1 0 1 .267 Hernandez 2b 5 1 2 1 0 0 .257 Harper rf 5 1 1 3 0 1 .289 Hoskins 1b 5 1 3 0 0 0 .288 Realmuto c 5 1 2 0 0 1 .270 Quinn cf 3 1 1 0 1 1 .167 Gosselin ss 4 0 1 3 0 0 .375 Franco 3b 4 1 2 0 0 1 .271 Nola p 1 0 0 0 0 0 .000 Morgan p 0 0 0 0 0 0 — b-Williams ph 1 0 0 0 0 0 .188 Dominguez p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Walding ph 1 0 0 0 0 1 .000 Neshek p 0 0 0 0 0 0 — Neris p 0 0 0 0 0 0 — Totals 39 8 14 8 1 6

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 5 2 4 2 0 1 .264 Dahl cf 5 0 2 0 0 2 .354 Oh p 0 0 0 0 0 0 — Story ss 5 0 2 1 0 2 .265 McMahon 3b 4 0 1 0 1 0 .243 Reynolds 1b 4 0 2 0 0 2 .225 Tapia lf 5 1 1 1 0 2 .250 Hampson 2b 4 1 1 0 0 1 .191 Butera c 4 1 1 0 0 1 .250 Senzatela p 2 0 0 0 0 1 .000 a-Valaika ph 1 0 0 0 0 1 .077 Shaw p 0 0 0 0 0 0 — Dunn p 0 0 0 0 0 0 — Estevez p 0 0 0 0 0 0 — Johnson p 0 0 0 0 0 0 — d-Desmond ph-cf 0 0 0 1 0 0 .179 Totals 39 5 14 5 1 13

Philadelphia 001 300 301—8 14 1 Colorado 111 000 020—5 14 0

a-struck out for Senzatela in the 6th. b-grounded out for Morgan in the 7th. c-struck out for Dominguez in the 8th. d-out on sacrifice fly for Johnson in the 8th.

E_McCutchen (1). LOB_Philadelphia 6, Colorado 10. 2B_Hernandez (3), Gosselin (1). 3B_Blackmon (2). HR_Harper (5), off Dunn; McCutchen (4), off Oh; Blackmon (2), off Nola; Tapia (1), off Nola. RBIs_McCutchen (9), Hernandez (9), Harper 3 (14), Gosselin 3 (3), Blackmon 2 (10), Story (13), Tapia (4), Desmond (9). CS_Dahl (2). SF_Desmond. S_Nola.

Runners left in scoring position_Philadelphia 2 (McCutchen, Realmuto); Colorado 7 (Dahl, Story, Reynolds, Tapia, Hampson 3). RISP_Philadelphia 4 for 9; Colorado 1 for 11.

Advertisement

Runners moved up_Nola, McMahon. GIDP_Gosselin.

DP_Colorado 1 (Story, Hampson, Reynolds).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola, W, 2-0 5 2-3 9 3 3 1 9 97 6.84 Morgan, H, 6 1-3 0 0 0 0 1 5 0.00 Dominguez 1 2 0 0 0 1 22 4.91 Neshek 1-3 3 2 2 0 0 15 3.00 Neris, S, 3-3 1 2-3 0 0 0 0 2 18 1.86 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, L, 1-1 6 7 4 4 1 3 94 3.55 Shaw 2-3 1 1 1 0 0 10 1.50 Dunn 0 3 2 2 0 0 9 6.00 Estevez 1-3 0 0 0 0 1 3 5.59 Johnson 1 1 0 0 0 1 9 6.23 Oh 1 2 1 1 0 1 28 5.62

Dunn pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Neris 1-0, Dunn 1-1, Estevez 1-0. HBP_Nola (Reynolds). WP_Nola, Oh.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Andy Fletcher; Second, Will Little; Third, Joe West.

T_3:25. A_40,530 (50,398).

