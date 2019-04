Phillies 9, Marlins 1

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. McCutchen lf 4 2 3 3 1 1 .262 Segura ss 5 1 3 0 0 0 .333 Altherr rf 0 0 0 0 0 0 .111 Harper rf 5 1 2 1 0 2 .325 Arano p 0 0 0 0 0 0 — Hoskins 1b 4 1 1 1 1 1 .293 Realmuto c 5 2 2 1 0 1 .256 O.Herrera cf 5 0 1 2 0 1 .304 Hernandez 2b 5 0 1 1 0 0 .195 Franco 3b 4 1 1 0 1 1 .268 Arrieta p 3 0 0 0 0 1 .000 b-Williams ph 0 1 0 0 0 0 .111 Kingery ss 0 0 0 0 0 0 .375 Totals 40 9 14 9 3 8

Miami AB R H BI BB SO Avg. Granderson lf 3 0 1 0 0 0 .176 Brice p 0 0 0 0 0 0 — c-Riddle ph 1 0 0 0 0 0 .160 Kinley p 0 0 0 0 0 0 — Anderson 3b 2 0 1 0 2 1 .191 Walker 1b 4 0 0 0 0 0 .162 Castro 2b 4 0 0 0 0 2 .236 Alfaro c 4 1 2 0 0 2 .286 Rojas ss 3 0 1 0 0 0 .257 Dean rf 2 0 0 1 0 1 .000 R.Herrera cf-lf 3 0 0 0 0 1 .156 Alcantara p 1 0 0 0 0 0 .167 a-Brinson ph-cf 2 0 0 0 0 2 .224 Totals 29 1 5 1 2 9

Philadelphia 005 010 030—9 14 0 Miami 000 000 100—1 5 2

a-struck out for Alcantara in the 5th. b-hit by pitch for Arrieta in the 8th. c-lined out for Brice in the 8th.

E_Castro (1), Alcantara (1). LOB_Philadelphia 8, Miami 5. 2B_Segura (4), Hoskins (3), O.Herrera (4), Rojas (3). HR_McCutchen (3), off Brice. RBIs_McCutchen 3 (8), Harper (9), Hoskins (16), Realmuto (6), O.Herrera 2 (6), Hernandez (5), Dean (1). SF_Dean.

Runners left in scoring position_Philadelphia 2 (Hoskins, Arrieta); Miami 2 (Walker, Brinson). RISP_Philadelphia 7 for 14; Miami 0 for 3.

Runners moved up_Hernandez, O.Herrera. GIDP_Realmuto, Walker, Rojas.

DP_Philadelphia 2 (Arrieta, Segura, Hoskins), (Franco, Kingery, Hoskins); Miami 1 (Castro, Walker).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, W, 2-1 7 5 1 1 1 8 108 2.25 Arano 2 0 0 0 1 1 25 0.00 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara, L, 1-1 5 11 6 6 2 6 93 4.24 Brice 3 3 3 3 1 2 46 3.00 Kinley 1 0 0 0 0 0 11 1.17

HBP_Arrieta (Rojas), Brice (Williams). WP_Brice.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Vic Carapazza; Second, Ryan Additon; Third, Hunter Wendelstedt.

T_2:46. A_9,322 (36,742).

