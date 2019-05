Pirates 3, Giants 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Duggar rf 3 0 1 1 0 0 .244 Parra lf 3 0 0 0 0 1 .213 Posey c 2 0 0 0 0 0 .210 Belt 1b 2 0 0 0 0 1 .225 Longoria 3b 2 0 0 0 0 0 .218 Crawford ss 1 0 0 0 1 0 .203 Pillar cf 2 1 2 0 0 0 .189 Panik 2b 2 0 0 0 0 0 .186 Holland p 2 0 1 0 0 1 .125 Totals 19 1 4 1 1 3

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Tucker ss 3 1 1 2 0 1 .333 Kang 3b 3 1 1 1 0 2 .154 Cervelli c 2 0 0 0 0 1 .161 Bell 1b 2 0 0 0 0 1 .302 Reynolds cf 2 0 1 0 0 1 .500 Shuck rf 2 0 0 0 0 1 .250 Reyes 2b 1 1 0 0 1 0 .111 Martin lf 2 0 1 0 0 0 .348 Taillon p 0 0 0 0 0 0 .143 Totals 17 3 4 3 1 7

San Francisco 000 01—1 4 0 Pittsburgh 000 12—3 4 1

E_Kang (1). LOB_San Francisco 4, Pittsburgh 2. HR_Kang (3), off Holland; Tucker (1), off Holland. RBIs_Duggar (11), Tucker 2 (2), Kang (7). SB_Parra (2). S_Taillon 2.

Runners left in scoring position_San Francisco 2 (Posey, Panik); Pittsburgh 1 (Tucker). RISP_San Francisco 1 for 4; Pittsburgh 1 for 2.

LIDP_Parra.

DP_Pittsburgh 1 (Kang, Tucker).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Holland, L, 1-3 5 4 3 3 1 7 78 4.33 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Taillon, W, 1-2 5 4 1 1 1 3 79 3.12

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, John Tumpane; Second, Ted Barrett; Third, Kerwin Danley.

T_1:32. A_17,663 (38,362).

