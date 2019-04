Pirates 4, Giants 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Duggar rf-cf 3 0 1 0 1 2 .241 Panik 2b 4 0 0 0 0 3 .193 Posey c 4 0 2 1 0 0 .217 Belt 1b 4 0 1 0 0 0 .232 Crawford ss 4 0 1 0 0 2 .205 Longoria 3b 3 0 1 0 1 1 .224 Pillar cf 3 0 0 0 0 1 .167 Vincent p 0 0 0 0 0 0 — b-Austin ph 1 0 0 0 0 1 .278 Parra lf-rf 2 0 0 0 1 2 .224 Bumgarner p 2 0 0 0 0 1 .273 Solarte lf 1 1 1 0 0 0 .205 Totals 31 1 7 1 3 13

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Marte cf 4 0 0 0 0 0 .203 Martin lf 0 0 0 0 0 0 .333 Cabrera rf 4 0 0 0 0 1 .340 Kang 3b-ss 3 1 1 0 1 2 .143 Bell 1b 3 1 1 0 1 0 .311 Cervelli c 4 1 1 2 0 2 .167 Reyes 2b 3 1 1 1 0 0 .115 Shuck lf-cf 3 0 1 1 0 1 .267 Gonzalez ss 3 0 1 0 0 1 .216 Moran 3b 0 0 0 0 0 0 .300 Lyles p 2 0 0 0 0 2 .000 Liriano p 0 0 0 0 0 0 — Crick p 0 0 0 0 0 0 — a-Musgrove ph 1 0 0 0 0 0 .000 Burdi p 0 0 0 0 0 0 — Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 4 6 4 2 9

San Francisco 000 000 010—1 7 1 Pittsburgh 400 000 00x—4 6 0

a-lined out for Crick in the 7th. b-struck out for Vincent in the 9th.

E_Crawford (1). LOB_San Francisco 6, Pittsburgh 4. 2B_Longoria (4), Cervelli (1). RBIs_Posey (2), Cervelli 2 (3), Reyes (2), Shuck (2). SB_Shuck (1). CS_Shuck (1).

Runners left in scoring position_San Francisco 2 (Belt, Pillar); Pittsburgh 1 (Gonzalez). RISP_San Francisco 1 for 5; Pittsburgh 3 for 4.

Advertisement

FIDP_Pillar. GIDP_Panik, Crawford.

DP_Pittsburgh 3 (Cabrera, Cervelli), (Reyes, Gonzalez, Bell), (Gonzalez, Bell).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, L, 1-3 6 6 4 4 1 7 100 3.66 Vincent 2 0 0 0 1 2 26 2.02 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Lyles, W, 2-0 6 4 0 0 1 6 86 0.53 Liriano 2-3 1 0 0 1 1 23 0.00 Crick, H, 1 1-3 0 0 0 0 1 4 0.00 Burdi 2-3 1 1 1 1 2 22 4.32 Rodriguez, H, 4 1-3 1 0 0 0 0 3 5.00 Vazquez, S, 6-6 1 0 0 0 0 3 12 0.00

Inherited runners-scored_Crick 2-0, Rodriguez 2-1.

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Lance Barksdale; Second, John Tumpane; Third, Ted Barrett.

T_2:48. A_15,049 (38,362).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.