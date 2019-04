Pirates 4, Nationals 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 3 2 2 0 1 0 .296 Marte cf 4 0 0 0 0 2 .211 Cervelli c 4 0 0 0 0 1 .196 Bell 1b 3 2 2 2 1 1 .314 Moran 3b 4 0 2 1 0 0 .308 Cabrera rf 4 0 0 0 0 1 .390 Reyes rf 0 0 0 0 0 0 .053 Martin lf 4 0 1 1 0 2 .353 Gonzalez ss 3 0 0 0 1 1 .214 Taillon p 2 0 1 0 0 0 .143 Burdi p 0 0 0 0 0 0 — a-Shuck ph 1 0 0 0 0 0 .273 Vazquez p 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 4 8 4 3 8

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 4 2 2 0 1 0 .300 Kendrick 2b 5 1 2 1 0 1 .533 Rendon 3b 4 0 1 1 1 0 .400 Soto lf 4 0 1 1 0 1 .250 Zimmerman 1b 4 0 1 0 0 1 .205 Gomes c 4 0 0 0 0 1 .237 Difo ss 3 0 1 0 0 1 .184 b-Robles ph 1 0 1 0 0 0 .283 Scherzer p 3 0 1 0 0 1 .182 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Dozier ph 1 0 0 0 0 1 .159 Taylor cf 3 0 1 0 1 1 .250 Totals 36 3 11 3 3 8

Pittsburgh 201 000 001—4 8 0 Washington 102 000 000—3 11 0

a-grounded out for Burdi in the 8th. b-singled for Difo in the 9th. c-struck out for Suero in the 9th.

LOB_Pittsburgh 5, Washington 9. 2B_Frazier (4), Bell 2 (5), Martin (2), Kendrick (3). RBIs_Bell 2 (12), Moran (8), Martin (2), Kendrick (5), Rendon (17), Soto (10). SB_Eaton (3).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Cervelli, Vazquez); Washington 5 (Rendon 2, Zimmerman, Gomes 2). RISP_Pittsburgh 5 for 9; Washington 3 for 12.

Runners moved up_Cervelli 2, Marte, Moran, Rendon 2, Soto, Zimmerman. GIDP_Marte, Eaton, Scherzer.

DP_Pittsburgh 2 (Cervelli, Gonzalez, Frazier), (Gonzalez, Frazier, Bell); Washington 1 (Rendon, Kendrick, Zimmerman).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Taillon 6 7 3 3 1 4 80 3.43 Burdi 1 1 0 0 0 1 20 4.05 Vazquez, W, 1-0 2 3 0 0 2 3 43 0.00 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer 8 7 3 3 1 7 98 3.33 Suero, L, 1-1 1 1 1 1 2 1 23 6.75

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Mark Carlson; Second, Scott Barry; Third, Nic Lentz.

T_2:47. A_22,347 (41,313).

