Pirates 5, Cubs 2

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 0 0 1 1 .289 Marte cf 5 2 2 2 0 0 .225 Cervelli c-1b 4 2 2 1 0 2 .273 Bell 1b 4 0 2 1 0 0 .297 Vazquez p 0 0 0 0 0 0 — Cabrera rf 3 0 0 0 0 1 .393 Shuck rf 0 0 0 0 1 0 .214 Moran 3b 2 0 0 0 0 0 .250 a-Kang ph-3b 2 0 0 0 0 0 .133 Martin lf 4 0 1 0 0 1 .417 Gonzalez ss 4 0 2 0 0 2 .207 Lyles p 1 1 0 0 0 0 .000 b-Reyes ph 1 0 0 0 0 0 .083 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Kela p 0 0 0 0 0 0 — Stallings c 1 0 0 0 0 0 .429 Totals 35 5 9 4 2 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Descalso 2b 4 0 0 0 0 1 .300 e-Bote ph 1 0 0 0 0 1 .316 Bryant 3b 3 1 1 0 1 1 .239 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 2 .220 Baez ss 4 0 1 1 0 1 .271 Schwarber lf 4 0 0 0 0 4 .225 Contreras c 3 0 0 0 1 1 .276 Heyward rf 4 1 3 1 0 0 .371 Almora Jr. cf 4 0 1 0 0 1 .222 Darvish p 2 0 0 0 0 2 .000 Ryan p 0 0 0 0 0 0 — Webster p 0 0 0 0 0 0 — c-Zobrist ph 1 0 0 0 0 0 .344 Chatwood p 0 0 0 0 0 0 — Collins p 0 0 0 0 0 0 — d-Zagunis ph 1 0 0 0 0 1 .333 Totals 34 2 6 2 3 15

Pittsburgh 102 002 000—5 9 2 Chicago 000 010 010—2 6 2

a-grounded out for Moran in the 6th. b-out on fielder’s choice for Lyles in the 7th. c-lined out for Webster in the 7th. d-struck out for Collins in the 9th. e-struck out for Descalso in the 9th.

E_Frazier (2), Cervelli (1), Schwarber (1), Ryan (1). LOB_Pittsburgh 6, Chicago 8. 2B_Baez (1). HR_Cervelli (1), off Darvish; Marte (1), off Darvish; Heyward (4), off Lyles. RBIs_Marte 2 (5), Cervelli (1), Bell (9), Baez (10), Heyward (9). SB_Marte (3), Martin (2), Bryant (1).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Marte, Kang); Chicago 6 (Bryant 2, Baez, Contreras 2, Zobrist). RISP_Pittsburgh 2 for 6; Chicago 1 for 8.

Runners moved up_Stallings. GIDP_Lyles.

DP_Chicago 1 (Bryant, Baez, Rizzo).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Lyles, W, 1-0 6 3 1 1 1 10 87 0.82 Rodriguez 1 0 0 0 1 1 21 5.40 Kela 1-3 2 1 1 1 0 18 7.71 Vazquez, S, 3-3 1 2-3 1 0 0 0 4 28 0.00 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, L, 0-2 5 1-3 5 5 4 0 4 77 7.50 Ryan 2-3 1 0 0 0 1 13 6.75 Webster 1 1 0 0 0 1 12 3.38 Chatwood 1 1 0 0 1 1 27 6.00 Collins 1 1 0 0 1 0 17 0.00

Inherited runners-scored_Vazquez 2-0, Ryan 2-2. HBP_Darvish (Lyles). WP_Webster. PB_Cervelli (2).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Mike Estabrook; Second, Paul Emmel; Third, Bruce Dreckman.

T_3:10. A_32,798 (41,649).

