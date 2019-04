Rays 7, Rockies 1

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 3 1 0 0 0 1 .286 Dahl lf 4 0 2 0 0 2 .444 Arenado 3b 4 0 3 1 0 0 .318 Story ss 4 0 0 0 0 3 .105 McMahon 1b 4 0 0 0 0 3 .278 Desmond cf 4 0 0 0 0 1 .118 Iannetta c 3 0 0 0 1 1 .222 Reynolds dh 3 0 1 0 0 1 .286 Hampson 2b 3 0 0 0 0 0 .111 Totals 32 1 6 1 1 12

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Meadows rf 4 0 1 0 1 1 .222 Pham lf 3 1 0 0 1 0 .278 Choi 1b 4 1 2 0 0 1 .313 Lowe 2b 4 2 2 2 0 2 .154 Diaz dh 2 2 1 0 2 0 .353 Kiermaier cf 3 1 2 4 0 0 .333 Robertson 3b 4 0 0 1 0 1 .091 Perez c 4 0 0 0 0 2 .286 Adames ss 4 0 1 0 0 2 .071 Totals 32 7 9 7 4 9

Colorado 000 001 000—1 6 1 Tampa Bay 000 303 10x—7 9 0

E_Story (1). LOB_Colorado 6, Tampa Bay 6. 2B_Arenado (2), Kiermaier (2). HR_Lowe (1), off Bettis; Kiermaier (1), off Bettis. RBIs_Arenado (2), Lowe 2 (2), Kiermaier 4 (5), Robertson (1). SF_Kiermaier.

Runners left in scoring position_Colorado 3 (McMahon 3); Tampa Bay 2 (Robertson, Adames). RISP_Colorado 1 for 5; Tampa Bay 1 for 6.

Runners moved up_Arenado, Robertson. GIDP_Blackmon.

Advertisement

DP_Tampa Bay 1 (Yarbrough, Adames, Choi).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Bettis, L, 0-1 5 2-3 7 6 6 2 5 91 9.53 Johnson 2-3 1 1 1 2 1 22 11.57 McGee 1 1-3 0 0 0 0 3 19 0.00 Shaw 1-3 1 0 0 0 0 5 0.00 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Stanek 1 1 0 0 0 3 19 0.00 Yarbrough, W, 1-0 4 1-3 3 1 1 0 3 57 2.08 Font, H, 1 1-3 1 0 0 0 0 4 0.00 Beeks, H, 2 1 1-3 0 0 0 1 1 21 0.00 Alvarado 1 1 0 0 0 2 18 0.00 Castillo 1 0 0 0 0 3 14 0.00

Inherited runners-scored_McGee 3-1, Font 2-1, Beeks 2-0. HBP_Yarbrough (Blackmon).

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Will Little; Second, Joe West; Third, Eric Cooper.

T_2:54. A_10,860 (42,735).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.