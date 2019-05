Red Sox 11, Tigers 4

By The Associated Press

Detroit Boston ab r h bi ab r h bi Cndlrio 3b 4 2 1 0 Bnntndi lf 4 2 1 1 Cstllns rf 3 1 1 1 Betts rf 4 2 2 1 Mi.Cbrr 1b 4 0 1 0 Mreland 1b 3 1 0 0 D.Ptrsn ph 1 0 1 2 Leon c 0 0 0 0 Goodrum lf 3 0 0 1 Mrtinez dh 5 1 3 1 Dixon dh 3 0 1 0 Bgaerts ss 4 1 1 1 Ro.Rdri ss 4 0 0 0 Lin ss 0 0 0 0 G.Bckhm 2b 2 1 1 0 Devers 3b 4 1 1 2 Greiner c 4 0 0 0 Chavis 2b 1 2 0 1 J.Jones cf 4 0 0 0 Brdly J cf 5 0 2 2 C.Vazqz c-1b 4 1 2 2 Totals 32 4 6 4 Totals 34 11 12 11

Detroit 000 001 003— 4 Boston 020 020 07x—11

LOB_Detroit 9, Boston 10. 2B_Candelario (5), D.Peterson (3), Benintendi (5), Betts (5), Martinez (6). SB_Chavis (1). CS_Devers (2), Chavis (1). SF_Goodrum (1).

IP H R ER BB SO Detroit Ross L,1-3 5 7 4 4 3 5 Garrett 1 2-3 2 0 0 2 0 Fernandez 2-3 2 5 5 2 1 VerHagen 1-3 0 2 2 3 1 Farmer 1-3 1 0 0 0 0 Boston Rodriguez W,2-2 6 2 1 1 3 7 Workman H,4 1 0 0 0 1 3 Barnes H,4 1 2 0 0 1 3 Thornburg 1 2 3 3 2 1

HBP_by Fernandez (Chavis).

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Larry Vanover; Second, Dave Rackley; Third, Dan Bellino.

T_3:24. A_31,763 (37,731).

