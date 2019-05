Robert Trent Jones Golf Trail Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At The Senator Course Prattville, Ala. Purse: $550,000 Yardage: 7,654; Par: 72 a-amateur x-won on fourth playoff hole Final x-Lanto Griffin, $99,000 68-68-69-68—273 Robby Shelton, $59,400 65-67-72-69—273 Tyler McCumber, $31,900 68-69-72-67—276 Austin Smotherman, $31,900 66-75-67-68—276 Scottie Scheffler, $22,000 68-72-70-67—277 Zac Blair, $19,113 67-74-68-69—278 Xinjun Zhang, $19,113 69-71-65-73—278 Jonathan Randolph, $16,500 68-70-68-73—279 Jimmy Stanger, $16,500 67-71-70-71—279 Oliver Bekker, $12,192 71-69-73-67—280 Martin Flores, $12,192 71-73-71-65—280 Chris Thompson, $12,192 70-71-69-70—280 Tim Wilkinson, $12,192 71-69-72-68—280 Charlie Saxon, $12,192 75-68-68-69—280 Will Zalatoris, $12,192 72-71-66-71—280 Bo Hoag, $9,075 72-72-70-67—281 Callum Tarren, $9,075 71-71-73-66—281 Matt Atkins, $6,463 70-74-70-68—282 George Cunningham, $6,463 69-71-72-70—282 Brad Hopfinger, $6,463 68-76-67-71—282 Henrik Norlander, $6,463 67-74-72-69—282 Brett Stegmaier, $6,463 70-72-67-73—282 Ben Taylor, $6,463 68-71-70-73—282 Casey Wittenberg, $6,463 71-71-71-69—282 Norman Xiong, $6,463 70-71-72-69—282 Kyle Jones, $4,351 69-74-72-68—283 Tyrone Van Aswegen, $4,351 68-75-71-69—283 Joseph Winslow, $4,351 68-69-72-74—283 Cody Blick, $3,575 69-75-70-70—284 Kevin Dougherty, $3,575 70-68-73-73—284 Doug Ghim, $3,575 69-71-69-75—284 Rick Lamb, $3,575 72-71-69-72—284 Davis Riley, $3,575 71-70-68-75—284 Danny Walker, $3,575 70-70-71-73—284 Vince India, $3,011 69-73-75-68—285 Vincent Whaley, $3,011 68-76-70-71—285 Chris Baker, $2,547 72-70-72-72—286 Brett Coletta, $2,547 70-74-71-71—286 Harry Higgs, $2,547 71-71-68-76—286 Maverick McNealy, $2,547 74-69-71-72—286 Garrett Osborn, $2,547 68-73-71-74—286 Chad Campbell, $2,035 66-76-73-72—287 Erik Compton, $2,035 72-72-74-69—287 Brett Drewitt, $2,035 73-71-72-71—287 Derek Fathauer, $2,035 68-75-74-70—287 Akshay Bhatia, $0 73-70-74-70—287 Hayden Buckley, $1,678 69-73-72-74—288 Matt Every, $1,678 66-77-73-72—288 Ben Kohles, $1,678 67-75-73-73—288 Brock Mackenzie, $1,678 72-72-68-76—288 Brian Campbell, $1,581 73-71-73-72—289 Greg Yates, $1,581 71-73-71-74—289 Kevin Lucas, $1,515 71-72-75-72—290 Dan McCarthy, $1,515 68-76-76-70—290 Zack Sucher, $1,515 72-72-72-74—290 Ryan Yip, $1,515 71-73-75-71—290 Blayne Barber, $1,441 70-73-75-73—291 Paul Haley II, $1,441 72-69-75-75—291 Michael Hebert, $1,441 69-73-75-74—291 David Lingmerth, $1,441 73-71-76-71—291 Sam Love, $1,441 74-69-71-77—291 John Oda, $1,441 70-71-76-74—291 Chase Seiffert, $1,441 65-76-76-74—291 Derek Ernst, $1,397 70-71-75-76—292 Trevor Cone, $1,375 73-69-73-78—293 Paul Imondi, $1,375 68-74-77-74—293 Ben Polland, $1,375 68-74-76-75—293 Nicolas Echavarria, $1,353 73-71-76-76—296

