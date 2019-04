Saturday’s College Baseball Scores

By The Associated Press

EAST

Alvernia 7, Albright 0

American Intl. 8, New Haven 1

Anna Maria 5, Colby-Sawyer 0

Army 4-10, Lafayette 2-2

Advertisement

Baruch 5-13, John Jay 2-1

Bates 4, Wesleyan (Conn.) 2

Bentley 14, Franklin Pierce 3

Bloomfield 9, Jefferson 5

Brockport 4, Fredonia 2

Bryant 15, Hartford 4

Canisius 4-3, Marist 2-8

Catholic 4, Moravian 1

CCSU 8, Sacred Heart 4

Charleston (W.Va.) 17, Glenville St. 5

Chatham 7, Grove City 5

Chestnut Hill 18-9, Nyack 7-5

College of N.J. 3, N.J. City 0

Columbia 8-3, Yale 2-2, 1st game, 13 innings; 2nd game, 10 innings

Cortland 14, New Paltz 5

Dartmouth 6-6, Brown 4-13

DeSales 11, FDU-Florham 2

Elizabethtown 4, Juniata 3

Fairfield 17-8, St. Peter’s 1-2

Fairleigh Dickinson 11, Mount St. Mary’s 10

Farmingdale 3-13, Old Westbury 2-2

Franklin & Marshall 9, Swarthmore 5

Gannon 10, Indiana (Pa.) 6

Georgetown 4-4, Villanova 2-2

Georgia Tech 9, Boston College 1

Gettysburg 10, Ursinus 9

Gordon 4, Curry 3

Harvard 8-7, Cornell 6-1

Haverford 10, Johns Hopkins 9

Holy Cross 13-6, Bucknell 7-3

Ithaca 4, St. John Fisher 3

Kean 10, Rutgers-Newark 1

Keuka 5, Gallaudet 0

La Salle 18-2, Quinnipiac 8-1

Lock Haven 5, Kutztown 3

LIU Brooklyn 5, Wagner 0

Maine 18-5, UMass-Lowell 4-3

Manhattan 8-2, Siena 4-1

Manhattanville 5, Misericordia 4

Marywood 7, Neumann 6

Memphis 7, UConn 1

Messiah 3, Stevenson 0

Millersville 21, Mansfield 2

Molloy 5-1, Queens (N.Y.) 4-4, 1st game, 10 innings

Monmouth 9-0, Niagara 3-5

Muhlenberg 9, McDaniel 4

Navy 4-3, Lehigh 1-0

Nebraska 4-x, Penn St. 2-x

NYIT 8, Mercy 3

Ohio Wesleyan 7, Allegheny 4

Oswego St. 1, Oneonta 0

Pace 6, Saint Rose 0

Penn 1-2, Princeton 0-7

Penn St.-Berks 8, Penn College 3

Pitt-Greensburg 1, Pitt-Bradford 0

Pitt-Johnstown 4, Slippery Rock 3

Point Park 8, Cincinnati Christian 4

Rhode Island Coll. 14, Plymouth St. 5

Rider 8-2, Iona 0-4

Rochester 5, St. Lawrence 2

Rowan 10, William Paterson 8

Rutgers 6, Michigan St. 3

Rutgers-Camden 14, Montclair St. 1

St. John’s 9, Xavier 8, 14 innings

Sciences (Pa.) 7, Caldwell 2

Shepherd 6, Wheeling Jesuit 0

Skidmore 11, Vassar 3

S. Connecticut 10, Le Moyne 6

S. New Hampshire 7, Stonehill 2

Stony Brook 7-0, Binghamton 6-5, 1st game, 10 innings

Susquehanna 5, Drew 4, 10 innings

Thiel 6-14, Geneva 4-0

Thomas (Maine) 2, Maine-Presque Isle 1

Towson 5, Hofstra 2

Trinity (Conn.) 4, Colby 2

Union (N.Y.) 3, Bard 1

UMass 10, George Washington 4

UMBC 7-3, Albany 1-4

Utica 2, Houghton 1

Virginia-Wise 10-0, W. Virginia St. 4-2

Wake Forest 20-7, Pittsburgh 8-6

Washington (Md.) 10, Dickinson 3

West Liberty 3, Urbana 1

Westfield St. 9, Salem St. 4

West Virginia 4, Texas Tech 3

Widener 7, Lebanon Valley 2

WPI 9, Coast Guard 3

SOUTH

Alabama St. 21-13, Alcorn St. 2-1

Appalachian St. 10-1, Louisiana-Monroe 8-3, 2nd game 3 innings, susp., weather

Barton 2-5, Emmanuel (Ga.) 0-4, 2nd game 10 innings

Bellarmine 4-15, Truman 1-2

Belmont 7-4, Jacksonville St. 1-9

Bethune-Cookman 8-4, Florida A&M 2-6

Campbell 6, Radford 2

Cent. Arkansas 11, Tennessee Tech 5

Centre 4, Birmingham-Southern 3

Charlotte 6-4, Rice 5-0

Coppin St. 14, Delaware St. 4

Dallas Baptist 6, Charleston 2

Davidson 7, Rhode Island 2

Duke 4-2, Virginia Tech 0-6

ETSU 8-11, Furman 7-5

Elon 12, Delaware 1

Emory & Henry 3-2, E. Mennonite 0-5

Eckerd 7, Embry-Riddle 6

Edward Waters 17, Florida National 4

Erskine 12, King (Tenn.) 6

FIU 16, Southern Miss. 6

Flagler 7, Georgia College 1

FGCU 6-0, Kennesaw St. 4-4

Florida 6, South Carolina 4

Florida Memorial at Talladega, ccd.

Florida St. 16, Clemson 2

Fordham 11, VCU 1

Franklin 13, Manchester 4

Freed-Hardeman 6, Lindenwood-Belleville 4

Gardner-Webb 8, Charleston Southern 3

Georgetown (Ky.) 8, Shawnee St. 0

Georgia 7, Tennessee 1

Georgia St. 12-5, Troy 5-10

Ga. Southwestern 11, Lander 7

High Point 3, Longwood 1

Indiana-Kokomo 7, Midway 2

Jackson St. 12, Alabama A&M 5

James Madison 3, William & Mary 1

Kentucky at Mississippi, ppd.

Lee 5, West Florida 2

Lincoln Memorial 8, Tusculum 5

Lipscomb 11, Texas Southern 1

Louisiana-Lafayette 8, South Alabama 4

Louisiana Tech 2, FAU 1

Louisville 14-14, N.C. State 10-2

Loyola NO 11-3, Stillman 3-9

Marshall 11-11, W. Kentucky 7-16

McNeese 16, New Orleans 4

Md.-Eastern Shore at Norfolk St., ppd.

Miami 9-2, Virginia 6-1

Middle Tennessee 9, UAB 2

Miles 18, Lane 2

Mississippi St. 9, Alabama 1

Morehead St. 4, Austin Peay 3

Murray St. 6, SE Missouri 5

Newberry 9, Catawba 5

Nicholls 7, Incarnate Word 3

North Alabama 9, Jacksonville 2

N.C. Central at N.C. A&T, ppd.

North Florida 5, NJIT 2

North Greenville 9, Mount Olive 6

Penn St.-Harrisburg 10, Mary Washington 3

Presbyterian 5, S.C. Upstate 4

Rose-Hulman 4, Transylvania 0

St. Thomas (Fla.) 14, Southeastern (Fla.) 2

St. Vincent 5, Thomas More 2

Samford 6, The Citadel 2

Shenandoah 2, Ferrum 1

SE Louisiana 8, Northwestern St. 1

Stetson 3-6, Liberty 2-12

Tampa 11, Palm Beach Atlantic 2

Texas St. 8, Georgia Southern 2

Trevecca Nazarene 5, Davis & Elkins 2

Tulane 20, South Florida 11

UNC Greensboro 4, George Mason 2

UNC Wilmington 4, Northeastern 3

Valdosta St. 8, Christian Brothers 4

Vanderbilt 12, Arkansas 2

Virginia Wesleyan 9, Washington & Lee 3

Washington & Jefferson 7, Bethany (W.Va.) 0

Webber International 12, S.C. Beaufort 2

West Georgia 14, Auburn-Montgomery 1

W. Carolina 11-2, Mercer 7-6

Wingate 3, Lenoir-Rhyne 1

Winston-Salem St. 6, Mars Hill 5

Winthrop 9-4, UNC Asheville 1-3

Wofford 15-4, VMI 4-5

Young Harris 9, Augusta 4

MIDWEST

Adrian 7-13, Calvin 2-4

Augustana (S.D.) 5, Concordia (St.P) 1

Baldwin Wallace 6, Muskingum 2

Ball St. 11-5, E. Michigan 5-7

Bellevue 3, Columbia (Mo.) 2

Benedictine (Kan.) 1, Evangel 0

Bethany (Kan.) 6, Sterling 1

Bradley 14-7, S. Illinois 4-1

Cent. Michigan 7-4, Kent St. 4-12

Cincinnati 8-7, UCF 3-6

Coll. of the Ozarks 4, Columbia (Mo.) 2

Concordia (Ill.) 13, Concordia (Wis.) 1

Concordia (Mich.) 6, Lourdes 2

Creighton 7-0, Butler 5-5

Culver-Stockton 7-5, Grand View 1-12

Dayton 8-3, Richmond 7-11, 1st game, 11 innings

Denison 16, Hiram 6

DePauw 2, Kenyon 0

Drury 4, Maryville (Mo.) 0

Dubuque 5, Martin Luther 0

E. Kentucky 7-9, E. Illinois 3-10

Goshen 3, Huntington 2

Hillsdale 21, Ohio Valley 6

Hope 7, Alma 6

Houston 7, Wichita St. 3

Illinois at Minnesota, ppd.

Illinois-Springfield 5, McKendree 3

Illinois St. 7-5, Missouri St. 5-3

Indiana 5-9, Evansville 1-3

Indiana Southeast 3, Asbury 1

Indiana St. 8-5, Valparaiso 0-11

Indiana Wesleyan 10, Bethel (Ind.) 2

Indianapolis 7-3, William Jewell 3-1

Kalamazoo 4, Albion 1

Kansas 5, Oklahoma St. 4

Kentucky Wesleyan 8, Cedarville 0

Lewis 12, Rockhurst 11

Marian (Ind.) 7, Taylor 6

Marietta 8, Wilmington (Ohio) 7

Mary 3, Minn.-Crookston 2

Miami (Ohio) 15-10, Bowling Green 2-8

Midland 16-4, Doane 12-2

Millikin 7, Carroll (Wis.) 0

Milwaukee 22-8, Youngstown St. 2-5

Missouri 4, LSU 1

Missouri S&T 7, Missouri-St. Louis 1

Mount Aloysius 13, Hilbert 3

Mount Mercy 4-6, Lincoln (Ill.) 1-1

Mount Vernon Nazarene 12, Grace (Ind.) 5

North Carolina 13-3, Notre Dame 6-4

Northwestern 13-10, Maryland 7-12

Northwestern Ohio 7, Michigan-Dearborn 2

Oakland City 4, Hiwassee 3

Ohio 5-8, Toledo 2-12

Ohio St. 10-6, Michigan 4-2

Purdue 9-3, Iowa 5-6

Quincy 5, S. Indiana 3

Rio Grande 7, Ohio Christian 3

Saint Louis 5-4, St. Bonaventure 0-1

St. Xavier 7, Calumet 6

S. Dakota St. 5-2, N. Dakota St. 2-6

SIU Edwardsville 3-6, UT Martin 2-0

Southwestern (Kan.) 10, Kansas Wesleyan 6

Spring Arbor 8, St. Francis (Ind.) 5

UIC 11-6, N. Kentucky 7-1

Wayne St. (Mich.) 3, Ashland 1

West Liberty 3, Urbana 1

W. Illinois 4-10, Fort Wayne 2-0

W. Michigan 10-6, N. Illinois 4-12

William Penn 13-4, Graceland 5-0

Wittenberg 21, Oberlin 7

Wooster 10, Wabash 0

Wright St. 16-11, Oakland 4-3

York (Neb.) 4, Ottawa (Kan.) 3

Young Harris 9-8, Augusta 4-5

SOUTHWEST

Auburn 7, Texas A&M 0

Baylor 7, Oklahoma 3

E. Texas Baptist 7, Sul Ross St. 4

Houston Baptist 8, Abilene Christian 1

Lamar 7, Texas A&M-CC 3

Missouri Baptist 10, Williams Baptist 9, 10 innings

Okla. Pandlehandle St. 6, SW Christian 4

Old Dominion 14, UTSA 13, 10 innings

Omaha at Oral Roberts, ppd.

Texas 10, Kansas St. 2

FAR WEST

Air Force 4-7, Fresno St. 3-13

Cal Baptist 6, CSU Bakersfield 0

California 7, Arizona 3

Cal Poly 8, UC Davis 5

Chicago St. 7, Utah Valley 6

Colorado Mesa 11, Adams St. 4

Colorado Mines 7, Colorado St.-Pueblo 1

CSU Northridge 3, Long Beach St. 2

Gonzaga 19, Portland 3

Hawaii 15, UC Riverside 3

Loyola Marymount 3, San Diego 2

Metro St. 14, Dixie St. 3

Nevada 3, New Mexico 0

New Mexico St. 5, N. Colorado 0

Oregon 11, Washington St. 8

Oregon St. 6, Arizona St. 4

Pacific 13, Santa Clara 3

Pepperdine 7, BYU 0

Regis (Colo.) 3, Colo.-Colo. Springs 2

Sacramento St. 6, Seattle 2

San Diego St. 13, Cal St. Fullerton 7

San Francisco 4, Saint Mary’s 2

Stanford 3, Washington 2

UCLA 8-3, East Carolina 5-0

UC Santa Barbara 10, UC Irvine 1

UNLV 4, San Jose St. 3, 11 innings

Utah 5, Southern Cal 4

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.