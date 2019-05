Sounders-Los Angeles FC, Sums

By The Associated Press

Seattle 0 1—1 Los Angeles FC 2 2—4

First half_1, Los Angeles FC, Vela, 9 (Kaye), 12th minute; 2, Los Angeles FC, Atuesta, 1 (Kaye), 39th.

Second half_3, Seattle, Shipp, 1 (Rodriguez), 51st; 4, Los Angeles FC, Vela, 10 (Atuesta), 55th; 5, Los Angeles FC, Ramirez, 2 (Kaye), 61st.

Goalies_Seattle, Stefan Frei, Bryan Meredith; Los Angeles FC, Tyler Miller, Pablo Sisniega.

Yellow Cards_Los Angeles FC, Atuesta, 35th. Seattle, Torres, 22nd; Kee-Hee, 44th; Leerdam, 58th; Delem, 67th.

Referee_Baldomero Toledo. Assistant Referees_Mike Rottersman; Ian Anderson; Alex Chilowicz. 4th Official_Tim Ford.

A_22,221.

Lineups

Los Angeles FC_Tyler Miller; Steven Beitashour (Lee Nguyen, 80th), Jordan Harvey, Eddie Segura, Walker Zimmermann; Eduard Atuesta (Peter Vassell, 89th), Mark Anthony Kaye; Latif Blessing, Christian Ramirez (Adrien Perez, 80th), Diego Rossi, Carlos Vela.

Seattle_Stefan Frei; Kim Kee-Hee (Jordy Delem, 64th), Kelvin Leerdam, Brad Smith, Roman Torres; Victor Rodriguez (Nouhou Tolo, 64th), Cristian Roldan, Harry Shipp, Gustav Svensson; Nicolas Lodeiro, Jordan Morris (Henry Wingo, 68th).

