Sunday’s College Baseball Scores

By The Associated Press

EAST

Albany 7, UMBC 2

Assumption 7-1, St. Michael’s 4-6

Baptist Bible 6, Cairn 5

Bryant 15, Hartford 6

Advertisement

Canisius 8, Marist 6

CCSU 5, Sacred Heart 1

Colby-Sawyer 2-0, Norwich 0-12

Columbia 4, Yale 1

Cornell 2, Harvard 0

Dartmouth 7, Brown 5

Fairleigh Dickinson 14, Mount St. Mary’s 7

Farmingdale 7-8, Purchase 2-2

George Washington 4, UMass 2

Georgia Tech 7, Boston College 0

Goldey-Beacom 9, Dominican (N.Y.) 6

Hofstra 12, Towson 6

Holy Cross 6, Bucknell 3

Iona 11, Rider 4

Lafayette 6, Army 3

Lehigh 16, Navy 4

Maine 5, UMass-Lowell 1

Manhattan 10, Siena 7

Merchant Marine 5-4, Old Westbury 2-7

Mitchell 13, Becker 2

Monmouth 8, Niagara 3

Mount St. Mary (N.Y.) 6, Mount St. Vincent 2

Quinnipiac 12, La Salle 0

Rutgers 8, Michigan St. 0

St. Joseph’s (L.I.) 11, St. Joseph’s (N.Y.) 0

St. Lawrence 2-4, Rochester 1-8

Skidmore 8, Vassar 2

S. Vermont 11, New England College 4

SUNY Maritime 12, Yeshiva 2

Stony Brook 6, Binghamton 3

Suffolk 7, Lasell 3

Thomas (Maine) 6, Maine-Presque Isle 1

Tufts 5, Bowdoin 4

UConn 4, Memphis 2

Union (N.Y.) 5-5, Bard 1-4

Wagner 6, LIU Brooklyn 4

Xavier 8, St. John’s 1

SOUTH

Campbell 7, Radford 0

Charleston Southern 10, Gardner-Webb 3

Coppin St. 11, Delaware St. 5

Dallas Baptist 14, Charleston 4

Davidson 10-0, Rhode Island 2-4

Duke 9, Virginia Tech 5

Elon 4-6, Delaware 1-0

FAU 11, Louisiana Tech 3

High Point 12, Longwood 2

Jacksonville 10, North Alabama 5

James Madison 5, William & Mary 3

Kentucky 4, Mississippi 1

Liberty 15, Stetson 4

Louisiana-Lafayette 4, South Alabama 1

Louisiana-Monroe at Appalachian St., ccd.

Louisville 6, N.C. State 3

Miami 3, Virginia 1

Norfolk St. 12, Md.-Eastern Shore 8

N.C. A&T 6, N.C. Central 4

North Florida 8, NJIT 3

Northeastern 5, UNC Wilmington 4, 12 innings

Northwestern St. 3, SE Louisiana 1

Samford 10, The Citadel 3

Southern Miss. 15, FIU 7

Texas St. 14, Georgia Southern 4

Tulane 6, South Florida 4

UNC Greensboro 8, George Mason 0

VCU 8, Fordham 3

MIDWEST

Aquinas at Concordia (Mich.), 2, ppd.

Cleary at Wright St.-Lake, 2, ppd.

Houston 7, Wichita St. 4

Illinois 4, Minnesota 2

Lawrence Tech at Madonna, 2, ppd.

Lourdes at Siena Heights, 2, ppd.

Michigan-Dearborn at Indiana Tech, 2, ppd.

Missouri 11, LSU 5

Roosevelt at St. Francis (Ill.), ppd.

St. Xavier at Calumet, ppd.

Valley City St. 5, Viterbo 0

Waldorf 3, Mayville St. 2

Wis.-La Crosse 5, Wis.-Oshkosh 1

Wis.-Stevens Point 22, Finlandia 1

SOUTHWEST

Coastal Carolina at Little Rock, ccd.

Kansas St. 2, Texas 0

Lamar 10, Texas A&M-CC 4

Old Dominion 10, UTSA 6

Southern U. at Ark.-Pine Bluff, ppd.

Stephen F. Austin 12, Sam Houston St. 7

UT Arlington 5, Arkansas St. 3

FAR WEST

Air Force at Fresno St., ccd.

Chicago St. 5, Utah Valley 3, 13 innings

Pacific 1, Santa Clara 0

Simpson (Calif.) 5, Marymount 0

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.