Tigers 4, Red Sox 2

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Candelario 3b 5 1 3 0 0 2 .238 Castellanos rf 4 0 0 0 0 3 .244 Cabrera dh 3 1 1 0 1 0 .280 Goodrum lf 3 1 0 0 1 2 .254 Dixon 1b 4 0 3 3 0 1 .714 Rodriguez ss 4 1 1 0 0 2 .429 Harrison 2b 4 0 2 0 0 0 .159 Hicks c 3 0 2 1 1 0 .262 Jones cf 4 0 0 0 0 1 .147 Totals 34 4 12 4 3 11

Boston AB R H BI BB SO Avg. Benintendi lf 4 1 3 0 0 0 .295 Betts rf 2 0 0 0 3 0 .239 Moreland 1b 5 0 1 0 0 1 .250 Martinez dh 4 0 1 0 0 2 .330 Bogaerts ss 4 0 1 1 1 1 .286 Devers 3b 2 0 0 0 1 0 .266 a-Pearce ph 1 0 0 0 0 1 .125 Lin 2b 1 0 0 0 0 0 .154 Chavis 2b-3b 4 1 2 1 0 1 .231 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 1 0 .134 Vazquez c 4 0 1 0 0 1 .203 Totals 34 2 9 2 6 7

Detroit 000 300 001—4 12 0 Boston 000 000 110—2 9 0

a-struck out for Devers in the 7th.

LOB_Detroit 6, Boston 13. 2B_Dixon 2 (2), Rodriguez (4), Harrison (4), Hicks (5). HR_Chavis (1), off Alcantara. RBIs_Dixon 3 (4), Hicks (4), Bogaerts (13), Chavis (1). CS_Candelario (1).

Runners left in scoring position_Detroit 4 (Candelario, Castellanos, Rodriguez 2); Boston 5 (Martinez, Bogaerts 2, Vazquez, Pearce). RISP_Detroit 3 for 12; Boston 1 for 12.

Runners moved up_Devers. GIDP_Jones, Martinez, Bradley Jr..

DP_Detroit 2 (Candelario, Harrison, Dixon), (Rodriguez, Dixon); Boston 1 (Bogaerts, Moreland).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Turnbull, W, 1-2 5 3 0 0 4 2 94 2.77 Farmer, H, 3 1 0 0 0 2 1 20 1.17 Jimenez, H, 5 2-3 3 1 1 0 1 18 5.40 Stumpf, H, 3 1-3 0 0 0 0 1 7 3.60 Alcantara, H, 5 2-3 1 1 1 0 0 13 3.00 Fernandez 0 1 0 0 0 0 1 0.00 Reininger, H, 1 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00 Greene, S, 11-11 1 1 0 0 0 2 16 1.38 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Velazquez, L, 0-2 3 1-3 3 3 3 2 5 55 3.94 Walden 2-3 1 0 0 0 0 5 2.38 Hernandez 2 1-3 4 0 0 1 4 50 0.00 Lakins 2 2-3 4 1 1 0 2 34 3.38

Fernandez pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Stumpf 2-0, Reininger 1-0, Walden 3-3, Lakins 2-0. HBP_Turnbull 2 (Benintendi,Martinez). PB_Hicks (2).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Alfonso Marquez; Second, Larry Vanover; Third, Jansen Visconti.

T_3:29. A_30,578 (37,731).

