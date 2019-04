Tigers 9, White Sox 7

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf 5 0 0 0 0 0 .268 Moncada 3b 5 0 0 0 0 2 .311 Abreu 1b 5 0 0 0 0 0 .174 Alonso dh 5 2 1 0 0 0 .200 Jimenez lf 4 1 1 2 1 1 .261 Anderson ss 5 2 2 0 0 0 .422 Castillo c 4 1 2 2 0 0 .171 Sanchez 2b 3 0 1 1 1 0 .184 Cordell rf 4 1 3 1 0 0 .500 Totals 40 7 10 6 2 3

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Harrison 2b 4 0 0 0 0 0 .121 Castellanos rf 4 1 3 2 0 1 .279 Cabrera dh 4 1 2 2 0 0 .265 Goodrum 1b 5 1 2 0 0 2 .278 Candelario 3b 3 1 1 0 1 0 .222 Peterson lf 4 0 1 2 0 0 .161 Beckham ss 4 2 2 0 0 1 .240 Greiner c 4 1 3 2 0 0 .220 Jones cf 2 2 0 0 0 0 .200 Totals 34 9 14 8 1 4

Chicago 000 013 120—7 10 0 Detroit 010 102 32x—9 14 4

E_Goodrum (1), Candelario (1), Beckham (1), Greiner (2). LOB_Chicago 8, Detroit 7. 2B_Alonso (2), Castellanos 2 (7), Cabrera (3), Goodrum (7), Greiner (2). HR_Jimenez (3), off Ross; Cordell (2), off Ross; Castillo (2), off Alcantara. RBIs_Jimenez 2 (8), Castillo 2 (6), Sanchez (2), Cordell (4), Castellanos 2 (4), Cabrera 2 (5), Peterson 2 (3), Greiner 2 (3). SB_Anderson (7), Peterson (1), Beckham (1). SF_Castellanos, Cabrera.

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Garcia 2, Moncada 2); Detroit 6 (Goodrum 3, Beckham 2, Jones). RISP_Chicago 2 for 9; Detroit 3 for 10.

Runners moved up_Cordell, Anderson. GIDP_Cabrera.

DP_Chicago 1 (Sanchez, Anderson, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Nova 6 1-3 11 6 6 0 3 88 6.23 Herrera 2-3 2 1 1 1 0 14 1.86 Fulmer, L, 0-1 1 1 2 2 0 1 28 6.75 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Ross 6 7 5 2 0 2 90 3.38 Hardy 1 1 1 1 0 0 12 4.22 Alcantara, BS, 1-1 2-3 2 1 1 1 0 24 2.45 VerHagen, W, 1-0 1-3 0 0 0 0 1 12 3.38 Greene, S, 9-9 1 0 0 0 1 0 19 1.64

Ross pitched to 1 batter in the 7th.

Hardy pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Herrera 1-1, Alcantara 1-1, VerHagen 2-0. HBP_Nova (Jones), Fulmer 2 (Jones,Harrison). WP_Nova.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Todd Tichenor; Second, Phil Cuzzi; Third, Chad Whitson.

T_3:10. A_14,320 (41,297).

