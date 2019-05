Trophee Hassan II Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Royal Golf Dar es Salam Rabat, Morocco Purse: $2.8 million Yardage: 7,632; Par: 73 Third Round Erik van Rooyen, South Africa 74-69-68—211 Jorge Campillo, Spain 72-71-69—212 Sean Crocker, United States 67-74-72—213 Julian Suri, United States 71-71-72—214 Wade Ormsby, Australia 74-70-70—214 Lee Slattery, England 70-72-72—214 Grant Forrest, Scotland 75-70-69—214 David Lipsky, United States 71-70-74—215 Jordan Smith, England 66-76-73—215 Masahiro Kawamura, Japan 75-69-71—215 Richard Sterne, South Africa 71-76-69—216 Kallie Samooja, Finland 72-76-68—216 Tapio Pulkkanen, Finland 75-74-67—216 Matthias Schwab, Austria 70-73-74—217 Jake McLeod, Australia 72-78-67—217 Also Kurt Kitayama, United States 73-74-72—219

