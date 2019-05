Web.com-Dormie Network Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At Briggs Ranch GC San Antonio Purse: $550,000 Yardage: 7,247; Par: 72 Final Xinjun Zhang, $99,000 63-64-65-70—262 Lanto Griffin, $48,400 67-65-65-70—267 Chase Seiffert, $48,400 66-67-68-66—267 Zack Sucher, $22,733 65-70-68-65—268 Steven Alker, $22,733 65-64-69-70—268 Robby Shelton, $22,733 69-68-65-66—268 Nelson Ledesma, $17,738 65-67-70-69—271 Scottie Scheffler, $17,738 69-67-66-69—271 Ryan Brehm, $14,300 68-65-66-73—272 Max Greyserman, $14,300 68-69-69-66—272 Harry Higgs, $14,300 65-71-68-68—272 T.J. Vogel, $14,300 72-67-69-64—272 Erik Compton, $10,633 68-69-70-66—273 Sebastian Cappelen, $10,633 69-66-71-67—273 Scott Harrington, $10,633 69-70-66-68—273 Kevin Dougherty, $8,800 68-64-71-71—274 Scott Gutschewski, $8,800 68-67-67-72—274 Bo Hoag, $8,800 70-67-70-67—274 Ricky Barnes, $5,650 69-70-65-71—275 Brandon Crick, $5,650 66-69-69-71—275 George Cunningham, $5,650 72-67-69-67—275 Brett Drewitt, $5,650 68-66-67-74—275 Grant Hirschman, $5,650 67-69-71-68—275 Rico Hoey, $5,650 70-67-68-70—275 Justin Lower, $5,650 65-72-70-68—275 Brian Richey, $5,650 63-70-71-71—275 Charlie Saxon, $5,650 65-66-70-74—275 Callum Tarren, $5,650 71-68-69-67—275 Blayne Barber, $3,504 69-70-69-68—276 Martin Flores, $3,504 67-67-72-70—276 Michael Gellerman, $3,504 69-70-68-69—276 Tyrone Van Aswegen, $3,504 67-69-71-69—276 Rafael Campos, $3,504 67-68-67-74—276 Brady Schnell, $3,504 64-71-71-70—276 Joseph Winslow, $3,504 66-70-70-70—276 Zac Blair, $2,736 67-71-73-66—277 Joshua Creel, $2,736 69-65-68-75—277 Chad Ramey, $2,736 66-70-75-66—277 Brett Stegmaier, $2,736 65-68-69-75—277 Henrik Norlander, $2,200 69-68-71-70—278 Rob Oppenheim, $2,200 68-71-68-71—278 Drew Weaver, $2,200 67-70-73-68—278 Mike Weir, $2,200 70-67-68-73—278 Greg Yates, $2,200 70-69-70-69—278 Albin Choi, $1,595 70-68-71-70—279 Steven Ihm, $1,595 70-69-70-70—279 Andrew Novak, $1,595 71-68-70-70—279 Garrett Osborn, $1,595 67-70-72-70—279 Vince India, $1,595 66-71-70-72—279 John Oda, $1,595 67-72-69-71—279 Bhavik Patel, $1,595 70-68-68-73—279 Corey Pereira, $1,595 66-68-70-75—279 Martin Piller, $1,595 69-66-71-73—279 Brett Quigley, $1,595 71-67-68-73—279 Max Rottluff, $1,595 70-69-69-71—279 Conrad Shindler, $1,595 72-65-66-76—279 Jimmy Stanger, $1,595 69-67-70-73—279 Michael Gligic, $1,441 67-72-68-73—280 Dan McCarthy, $1,441 68-68-73-71—280 Daniel Summerhays, $1,441 69-69-71-71—280 Oliver Bekker, $1,408 70-69-70-72—281 Curtis Reed, $1,408 66-72-73-70—281 Will Zalatoris, $1,408 71-68-71-71—281 Paul Barjon, $1,381 70-67-74-71—282 Zach Wright, $1,381 66-72-74-70—282 Kevin Lucas, $1,359 69-70-73-71—283 Danny Walker, $1,359 71-65-70-77—283 Matthew NeSmith, $1,337 70-69-68-78—285 Trent Whitekiller, $1,337 68-70-74-73—285 Fabián Gómez, $1,320 66-71-72-77—286 Michael Perras, $1,304 69-69-74-75—287 Casey Wittenberg, $1,304 70-69-71-77—287 Taylor Bibbs, $1,287 69-67-77-75—288 Andy Zhang, $1,276 72-66-77-78—293

