Web.com Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through April 28 Trn Money 1. Xinjun Zhang 9 $233,228 2. Lanto Griffin 9 $158,911 3. Scottie Scheffler 9 $149,919 4. Mark Anderson 4 $140,781 5. Tyler McCumber 9 $136,920 6. Rafael Campos 8 $131,402 7. Michael Gligic 9 $130,188 8. Zecheng Dou 8 $113,978 9. Vince Covello 7 $113,460 10. Mark Hubbard 9 $108,780 11. Dan McCarthy 8 $107,843 12. Robby Shelton 9 $105,755 13. Vincent Whaley 9 $91,166 14. Drew Weaver 9 $87,396 15. Maverick McNealy 9 $85,366 16. Justin Lower 9 $80,828 17. Steve LeBrun 9 $74,313 18. Cameron Percy 6 $71,887 19. Ben Kohles 8 $71,104 20. Chase Seiffert 9 $69,756 21. Brett Stegmaier 9 $65,119 22. Jimmy Stanger 8 $63,794 23. John Oda 9 $63,204 24. Ben Taylor 9 $62,634 25. Carl Yuan 7 $61,424 26. Brett Coletta 8 $57,472 27. Rhein Gibson 9 $56,047 28. Steven Alker 7 $55,750 29. Doug Ghim 7 $54,472 30. Austin Smotherman 9 $54,221 31. Bo Hoag 9 $51,141 32. Max Greyserman 9 $50,264 33. Willy Wilcox 8 $49,850 34. Andrew Novak 9 $48,632 35. Steve Marino 6 $47,433 36. Wade Binfield 8 $45,614 37. Zac Blair 9 $45,403 38. Brian Campbell 9 $45,370 39. Billy Kennerly 8 $44,876 40. Nelson Ledesma 9 $43,763 41. Paul Imondi 9 $43,663 42. Tim Wilkinson 9 $43,487 43. Chris Baker 9 $41,794 44. Joseph Bramlett 9 $41,326 45. Rick Lamb 9 $39,509 46. Rob Oppenheim 9 $38,036 47. Charlie Saxon 9 $37,871 48. Harry Higgs 9 $36,457 49. Ryan Yip 9 $35,015 50. Derek Fathauer 3 $34,543

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.