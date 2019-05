Wednesday’s College Baseball Scores

By The Associated Press

EAST

Albany (NY) 8, Fairleigh Dickinson 2

Albertus Magnus at W. Connecticut, 2, ccd.

Alderson-Broaddus 9-10, Davis & Elkins 4-7

Allegheny 6, Thiel 4

Advertisement

Alvernia 13, Elizabethtown 4

American International 12, Queens (N.Y.) 5

Assumption 9, Stonehill 4

Bethany (W.Va.) 6, Geneva 4

Bloomsburg 12-12, Slippery Rock 6-13, 2nd game, 8 innings

Boston College 10, Bryant 5

Bucknell 9, La Salle 7

Cabrini 29, Delaware Valley 11

Castleton 7, Colby-Sawyer 4

Dartmouth 6, Siena 4

Dean 11, Mass. Maritime 2

Delaware 8, Md.-Eastern Shore 2

Eastern 6, Haverford 4

E. Connecticut 14, Becker 2

Endicott 7, Tufts 0

Fairfield 9, Stony Brook 1

Farmingdale St. 9, Stevens Tech 2

Fordham 8, St. Peter’s 5, 10 innings

Franklin Pierce 8, Saint Anselm 2

George Washington 18, Georgetown 6

Harvard 8, UMass-Lowell 4

Hilbert 5, Alfred St. 4

Holy Cross 12, Hartford 6

Hood 14, Juniata 3

Husson 5-1, Thomas (Maine) 0-0

Immaculata 13, Penn St.-Berks 8

Jefferson 5, Wilmington (Del.) 2

Keuka 5, Medaille 4

Lasell 6-2, Albertus Magnus 5-14

Lehigh 12, Coppin St. 3

Le Moyne 11, Saint Rose 8

Marist 11, Army 5

Marymount (Va.) at Catholic, ppd.

Merrimack 5, Bentley 2

Monmouth 3, NJIT 1

Mount St. Vincent 11, FDU-Florham 9

N.J. City 11, Cairn 10

Nichols 3, Worcester St. 0

Nyack 14-3, Dominican (N.Y.) 0-11

Old Westbury 5-7, New Rochelle 0-6

Pace 8, New Haven 3

Penn 5, Seton Hall 2

Penn St. 3, Lafayette 2

Penn St.-Abington at Gwynedd Mercy, ppd.

Penn St.-Behrend 12, D’Youville 0

Pine Manor at E. Nazarene, ccd.

Princeton 6, Villanova 4

Rutgers 7, Iona 3

Sacred Heart 13, Yale 10

St. John Fisher 16, Elmira 1

S. Connecticut 2, Adelphi 1

S. Maine 4, Bates 1

S. New Hampshire 12, St. Michael’s 3

UConn 2, Rhode Island 1

UMass 16, Quinnipiac 9

UMass-Dartmouth 7, Babson 5

Wagner 3, Manhattan 2

Wheeling Jesuit 6, Salem International 3

Wesleyan (Conn.) 9, Coast Guard 4, 10 innings

W. New England 6-10, Curry 3-2

SOUTH

Alabama 6, Jacksonville St. 3

Alabama A&M at Austin Peay, ppd.

Alabama St. 9, Florida A&M 4

Belmont Abbey 9, Chowan 3

Clemson 7, Tennessee Tech 4

Coll. of Charleston 5, Georgia Southern 1

Cumberlands (Ky.) at Alice Lloyd, ccd.

East Carolina 10, Old Dominion 7

Emmanuel (Ga.) 12, Limestone 7

Florida St. 10, Stetson 4

Furman 4, Georgia St. 3, 11 innings

McNeese 5, Louisiana Tech 3

Miami 18, FIU 10

MVSU 13, Tougaloo 9

Navy 18, George Mason 12

Nicholls St. 3, LSU-Alexandria 0

Norfolk St. 5, N.C. Central 0

N.C. A&T 3, Elon 2

Pfeiffer 15, Guilford 2

Pikeville 16, Montreat 13

Richmond 12, William & Mary 2

Samford 4, Troy 3

Shenandoah 11, Messiah 8

S.C. Beaufort at Benedict, ccd.

South Florida 6, FGCU 1

S. Indiana at Kentucky Wesleyan, ppd.

S. Virginia 2, Mary Washington 0

Southern Miss. 15, New Orleans 2

Talladega at Tuskegee, ccd.

UNC Asheville 11, W. Carolina 8

UNC Wilmington 3, Campbell 1

UT Martin 8, Evansville 4

Virginia 2, James Madison 1

Virginia Tech 8, Radford 6

MIDWEST

Anderson (Ind.) 10, Wabash 3

Augustana (S.D.) 5-3, Minnesota St. 2-6

Bethany Lutheran 10, Martin Luther 3

Butler 3, Indiana-Kokomo 2, 10 innings

Carroll (Wis.) 8, North Park 6

Cent. Missouri 8, William Jewell 5

Chicago 8, Illinois Tech 5

Cincinnati 5, E. Kentucky 2

Concordia-St. Paul 9-0, Wayne St. (Neb.) 1-11

Concordia (Wis.) at Wis.-Stevens Point, 2, ppd.

Creighton 6, Kansas 5

Findlay 4, Tiffin 2

Indiana South Bend 4, Trinity Christian 3

Kent St. 10, Canisius 1

Lewis 4-2, Wis.-Parkside 1-4

Lindenwood 14, McKendree 9

Mary 4-8, Bemidji St. 0-1

Maryville (Mo.) 5-9, Quincy 4-3

Michigan St. 4, Toledo 2

Millikin 11, Elmhurst 1

Missouri S&T 9, SW Baptist 4

Murray St. at Saint Louis, ccd.

Northern St. 4-10, Minn.-Crookston 3-4

Olivet Nazarene 3, Judson 2

Purdue 11, Fort Wayne 2

Saginaw Valley 14, Cleary 0

St. Cloud St. 2-5, Minot St. 1-0

St. Francis (Ind.) at Indiana Tech, ccd.

SW Minnesota 8, Minn. Duluth 4

Urbana 10, Wright St.-Lake 5

Winona St. 6, Upper Iowa 2

Wis.-La Crosse 6-16, Wis.-Stout 0-7

Wis.-Oshkosh 7, Wis.-Stevens Point 6

Wis.-Superior 14-17, Northland 6-2

Wis.-Whitewater 11, St. Norbert 1, 7 innings

Wooster 8, Thomas More 3

Wright St. 8, Dayton 7

Youngstown St. 10, St. Bonaventure 0

SOUTHWEST

New Mexico at Texas Tech, ccd.

Northwestern St. 10, Arkansas 7

Prairie View at Stephen F. Austin, ccd.

Texas A&M-CC 8, Texas Southern 2

FAR WEST

Hawaii 5, San Diego 2

Lewis-Clark St. 5, Seattle 2

Menlo 4, San Diego Christian 2

The Master’s 12, Ottawa Arizona 5

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.