White Sox 5, Yankees 2

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf-rf 5 0 1 0 0 4 .302 Moncada 3b 4 0 3 0 1 0 .328 Abreu dh 3 1 1 1 1 2 .200 Alonso 1b 2 1 0 0 2 2 .143 Jimenez lf 2 1 0 0 2 2 .288 Anderson ss 4 1 1 4 0 0 .429 McCann c 4 0 1 0 0 1 .308 Palka rf 3 0 0 0 0 1 .000 Engel cf 1 0 0 0 0 1 .143 Sanchez 2b 4 1 2 0 0 1 .139 Totals 32 5 9 5 6 14

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 4 0 0 0 0 0 .396 Judge rf 3 1 1 1 1 0 .278 Torres ss 4 0 1 0 0 2 .293 Voit 1b 4 0 1 1 0 0 .204 Frazier dh 4 0 0 0 0 2 .297 Gardner cf 4 0 0 0 0 1 .190 Urshela 3b 3 0 1 0 0 1 .313 Higashioka c 3 0 0 0 0 0 .200 Tauchman lf 2 1 0 0 1 1 .125 Totals 31 2 4 2 2 7

Chicago 000 410 000—5 9 1 New York 101 000 000—2 4 0

E_Anderson (4). LOB_Chicago 7, New York 4. 2B_Moncada (6), Abreu (3), Sanchez (2), Voit (1). HR_Anderson (3), off Tanaka. RBIs_Abreu (10), Anderson 4 (10), Judge (10), Voit (14). SB_Garcia (4), Moncada (1), Abreu 2 (2), McCann (1). CS_Moncada (1), Sanchez (1). SF_Abreu.

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Alonso, Jimenez, Anderson 2, Sanchez); New York 2 (Frazier 2). RISP_Chicago 2 for 8; New York 1 for 5.

GIDP_Higashioka.

DP_Chicago 1 (Sanchez, Alonso); New York 1 (Higashioka, Torres).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodon, W, 2-2 6 3 2 2 2 5 112 3.27 Fry, H, 3 1-3 0 0 0 0 1 6 11.81 Jones, H, 1 2-3 1 0 0 0 0 8 4.50 Herrera, H, 2 1 0 0 0 0 1 12 1.29 Colome, S, 3-3 1 0 0 0 0 0 13 3.00 New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka, L, 1-1 4 7 5 5 3 6 81 3.22 Cessa 1 1-3 0 0 0 1 1 18 1.08 Kahnle 2-3 0 0 0 0 1 9 3.86 Ottavino 1 0 0 0 2 2 27 1.12 Harvey 1 1 0 0 0 2 23 0.00 Green 1 1 0 0 0 2 15 9.95

Tanaka pitched to 3 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Cessa 3-1. WP_Rodon.

Umpires_Home, Sean Barber; First, Lance Barksdale; Second, John Tumpane; Third, Ted Barrett.

T_3:21. A_40,104 (47,309).

