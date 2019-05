WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through April 28 1. Naomi Osaka $3,303,051 2. Petra Kvitova $2,323,521 3. Ashleigh Barty $1,934,818 4. Karolina Pliskova $1,830,208 5. Bianca Andreescu $1,580,236 6. Belinda Bencic $1,109,093 7. Angelique Kerber $1,059,693 8. Aryna Sabalenka $960,228 9. Elina Svitolina $920,726 10. Elise Mertens $900,951 11. Danielle Collins $834,528 12. Simona Halep $818,106 13. Anett Kontaveit $675,422 14. Su-Wei Hsieh $638,302 15. Shuai Zhang $595,944 16. Kiki Bertens $578,685 17. Marketa Vondrousova $556,992 18. Samantha Stosur $549,194 19. Garbine Muguruza $515,391 20. Anastasia Pavlyuchenkova $489,190 21. Serena Williams $439,796 22. Qiang Wang $420,843 23. Venus Williams $394,427 24. Anastasija Sevastova $391,550 25. Madison Keys $387,723 26. Donna Vekic $361,693 27. Barbora Strycova $341,890 28. Katerina Siniakova $340,324 29. Kristina Mladenovic $334,305 30. Alison Riske $332,938 31. Sloane Stephens $319,469 32. Caroline Wozniacki $319,222 33. Amanda Anisimova $315,755 34. Timea Babos $298,287 35. Yafan Wang $294,789 36. Lesia Tsurenko $294,659 37. Caroline Garcia $281,428 38. Petra Martic $278,493 39. Aliaksandra Sasnovich $278,185 40. Julia Goerges $277,219 41. Barbora Krejcikova $268,694 42. Sofia Kenin $253,938 43. Victoria Azarenka $253,023 44. Viktoria Kuzmova $251,823 45. Yulia Putintseva $251,666 46. Jelena Ostapenko $244,689 47. Carla Suarez Navarro $229,536 48. Dayana Yastremska $228,742 49. Ajla Tomljanovic $227,138 50. Daria Kasatkina $226,631

