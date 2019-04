Yankees 5, Red Sox 3

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 0 0 0 0 1 .200 Bogaerts ss 4 0 1 0 0 0 .297 Martinez lf 3 1 2 1 1 1 .352 Pearce 1b 4 0 1 0 0 1 .125 Moreland dh 3 1 1 0 1 0 .241 Pedroia 2b 1 0 0 0 0 0 .100 Nunez 2b 3 0 0 0 0 1 .159 Devers 3b 4 0 2 0 0 1 .262 Vazquez c 4 1 1 2 0 0 .200 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 0 2 .148 Totals 34 3 8 3 2 7

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner cf 4 1 1 4 0 0 .203 Judge rf 4 0 0 0 0 2 .274 Voit 1b 3 1 1 0 1 2 .213 Torres ss 4 0 0 0 0 1 .273 LeMahieu 2b 4 0 0 0 0 2 .351 Frazier dh 4 1 3 1 0 1 .333 Tauchman lf 2 1 0 0 1 1 .182 Urshela 3b 3 0 0 0 0 1 .261 Romine c 2 1 0 0 1 0 .217 Totals 30 5 5 5 3 10

Boston 120 000 000—3 8 1 New York 000 100 40x—5 5 0

E_Nunez (2). LOB_Boston 6, New York 4. 2B_Voit (2), Frazier (1). HR_Martinez (4), off Happ; Vazquez (3), off Happ; Gardner (4), off Brasier. RBIs_Martinez (10), Vazquez 2 (8), Gardner 4 (8), Frazier (12). SB_Devers (2).

Runners left in scoring position_Boston 3 (Bradley Jr., Nunez 2); New York 3 (Torres, Urshela 2). RISP_Boston 0 for 3; New York 2 for 7.

Runners moved up_Vazquez. GIDP_Pearce.

DP_New York 1 (Urshela, LeMahieu, Voit).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi 6 3 1 0 1 6 104 6.00 Workman, L, 0-1, H, 2 1-3 1 3 3 2 1 15 3.52 Brasier, BS, 1-4 2-3 1 1 1 0 2 14 2.16 Hembree 1 0 0 0 0 1 11 4.50 New York IP H R ER BB SO NP ERA Happ 6 1-3 6 3 3 1 4 84 7.23 Kahnle, W, 1-0 2-3 0 0 0 0 1 6 3.38 Ottavino, H, 2 1 2 0 0 1 1 20 1.00 Chapman, S, 3-3 1 0 0 0 0 1 12 2.57

Inherited runners-scored_Brasier 3-3, Kahnle 1-0.

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Quinn Wolcott; Second, Gary Cederstrom; Third, Marvin Hudson.

T_2:56. A_44,106 (47,309).

