Yankees 9, Royals 2

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 1 1 1 0 1 .292 Mondesi ss 3 0 0 0 1 2 .259 Gordon lf 4 0 0 0 0 0 .311 Dozier 3b 1 0 1 0 2 0 .292 Owings 3b 1 1 1 1 0 0 .194 O’Hearn 1b 4 0 0 0 0 1 .175 Soler rf 3 0 0 0 1 1 .228 Duda dh 4 0 2 0 0 0 .211 Gallagher c 4 0 0 0 0 2 .111 Hamilton cf 3 0 1 0 0 1 .236 Totals 31 2 6 2 4 8

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 4 1 1 1 1 0 .309 Judge rf 4 1 2 1 0 0 .288 1-Wade pr-rf 1 1 0 0 0 1 .227 Voit 1b 5 0 1 0 0 3 .225 Torres ss 5 0 1 1 0 1 .256 Frazier lf 5 1 3 2 0 0 .351 Ford dh 3 1 0 0 2 1 .000 Urshela 3b 4 1 3 0 0 0 .321 Romine c 4 1 2 1 0 0 .233 Tauchman cf 3 2 1 3 1 1 .207 Totals 38 9 14 9 4 7

Kansas City 000 001 001—2 6 0 New York 110 402 10x—9 14 0

1-ran for Judge in the 6th.

LOB_Kansas City 6, New York 9. 2B_Dozier (4), Frazier (2), Urshela (4), Romine (1). 3B_Hamilton (1). HR_Merrifield (3), off Tanaka; Owings (2), off Holder; Judge (5), off Fillmyer; Frazier (5), off Fillmyer; Tauchman (3), off Fillmyer; LeMahieu (1), off Fillmyer. RBIs_Merrifield (10), Owings (8), LeMahieu (10), Judge (11), Torres (8), Frazier 2 (14), Romine (4), Tauchman 3 (8).

Runners left in scoring position_Kansas City 4 (Gordon, O’Hearn 2, Gallagher); New York 5 (Frazier, Ford 2, Romine, Tauchman). RISP_Kansas City 0 for 6; New York 4 for 11.

Runners moved up_Gordon, Romine. GIDP_O’Hearn, Gallagher.

DP_New York 2 (Torres, Urshela, Voit), (Torres, LeMahieu, Voit).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Fillmyer, L, 0-1 4 7 6 6 2 3 83 10.50 Sparkman 3 6 3 3 2 2 74 8.10 Newberry 1 1 0 0 0 2 16 3.60 New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka, W, 2-1 7 4 1 1 3 7 94 2.76 Holder 2 2 1 1 1 1 38 6.55

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Ron Kulpa; Second, Jerry Meals; Third, Marty Foster.

T_3:00. A_42,013 (47,309).

