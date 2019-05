103rd Running of the Indianapolis 500 Lineup

By The Associated Press

After Sunday qualifying; race Sunday At Indianapolis Motor Speedway Indianapolis, Indiana Lap length: 2.500 miles (Car number in parentheses)

1. (22) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 229.992.

2. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevrolet, 229.889.

3. (21) Spencer Pigot, Dallara-Chevrolet, 229.826.

4. (63) Ed Jones, Dallara-Honda, 229.646.

Advertisement

5. (88) Colton Herta, Dallara-, 229.086.

6. (12) Will Power, Dallara-Chevrolet, 228.645.

7. (18) Sebastien Bourdais, Dallara-Honda, 228.621.

8. (2) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 228.396.

9. (27) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 228.247.

10. (98) Marco Andretti, Dallara-Honda, 228.756.

11. (25) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 228.617.

12. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevrolet, 228.523.

13. (7) Marcus Ericsson, Dallara-, 228.511.

14. (30) Takuma Sato, Dallara-Honda, 228.300.

15. (33) James Davison, Dallara-Honda, 228.273.

16. (14) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 228.120.

17. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 228.104.

18. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 228.100.

19. (77) Oriol Servia, Dallara-Honda, 227.991.

20. (23) Charlie Kimball, Dallara-Chevrolet, 227.915.

21. (48) JR Hildebrand, Dallara-Chevrolet, 227.908.

22. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 227.877.

23. (19) Santino Ferrucci, Dallara-, 227.731.

24. (4) Matheus Leist, Dallara-Chevrolet, 227.717.

25. (60) Jack Harvey, Dallara-Honda, 227.695.

26. (42) Jordan King, Dallara-Chevrolet, 227.502.

27. (81) Ben Hanley, Dallara-, 227.482.

28. (26) Zach Veach, Dallara-Honda, 227.341.

29. (10) Felix Rosenqvist, Dallara-, 227.297.

30. (39) Pippa Mann, Dallara-Honda, 227.244.

31. (24) Sage Karam, Dallara-Chevrolet, 227.740.

32. (5) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 227.543.

33. (32) Kyle Kaiser, Dallara-Chevrolet, 227.372.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.