Angels 6, Royals 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield dh 4 1 2 2 0 1 .295 Lopez 2b 4 0 0 0 0 1 .300 Mondesi ss 4 0 1 1 0 1 .276 Gordon lf 3 0 1 0 1 0 .291 Dozier 3b 3 0 1 0 1 0 .305 Soler rf 4 0 1 0 0 2 .254 O’Hearn 1b 4 0 0 0 0 2 .188 Maldonado c 4 1 1 0 0 0 .188 Hamilton cf 4 1 1 0 0 2 .225 Totals 34 3 8 3 2 9

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. La Stella 2b 4 0 0 0 0 0 .289 Cozart 3b 0 0 0 0 0 0 .136 Trout cf 2 3 1 1 2 0 .297 Ohtani dh 4 1 1 2 0 2 .286 Simmons ss 3 1 1 0 0 1 .306 Calhoun rf 3 1 1 1 0 0 .240 Lucroy c 4 0 2 2 0 2 .270 Goodwin lf 4 0 0 0 0 0 .301 Walsh 1b 2 0 0 0 1 1 .429 Fletcher 3b-2b 3 0 1 0 0 1 .306 Totals 29 6 7 6 3 7

Kansas City 000 000 030—3 8 1 Los Angeles 110 003 01x—6 7 0

E_Gordon (1). LOB_Kansas City 6, Los Angeles 4. 2B_Merrifield 2 (12), Simmons (13), Calhoun (10), Lucroy (5). HR_Trout (10), off Junis; Ohtani (2), off Junis. RBIs_Merrifield 2 (22), Mondesi (37), Trout (27), Ohtani 2 (8), Calhoun (26), Lucroy 2 (21). SB_Goodwin (2). CS_Mondesi (3). SF_Calhoun.

Runners left in scoring position_Kansas City 2 (Soler, Maldonado); Los Angeles 3 (Goodwin 2, Fletcher). RISP_Kansas City 2 for 8; Los Angeles 2 for 6.

LIDP_La Stella.

Advertisement

DP_Kansas City 1 (Dozier).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, L, 3-5 7 6 5 4 2 6 99 5.69 Diekman 1 1 1 1 1 1 24 3.32 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Canning, W, 2-1 7 3 0 0 1 5 93 3.80 Cole 1-3 4 3 3 0 1 20 4.91 Buttrey, S, 2-3 1 2-3 1 0 0 1 3 21 0.76

Inherited runners-scored_Buttrey 1-0. HBP_Diekman (Simmons).

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Mike Everitt; Second, Bill Welke; Third, Lance Barrett.

T_2:42. A_43,415 (45,050).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.