Astros 9, Cubs 6

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 4 1 1 1 1 2 .222 Baez dh 5 0 1 0 0 3 .307 Rizzo 1b 4 0 1 0 1 1 .290 Contreras c 5 0 0 0 0 3 .302 Almora Jr. cf 4 0 0 0 1 0 .253 Heyward rf 5 1 2 1 0 1 .238 Russell ss 2 1 1 1 2 0 .298 Descalso 2b 3 1 0 0 1 0 .194 Bote 3b 4 2 3 3 0 1 .278 Totals 36 6 9 6 6 11

Houston AB R H BI BB SO Avg. Fisher rf 4 2 1 1 1 1 .333 Bregman dh 4 3 2 3 1 1 .271 Brantley lf 3 0 2 2 1 0 .325 Gurriel 3b 4 0 1 1 0 0 .266 White 1b 4 0 0 0 0 1 .219 Mayfield ss 3 1 0 0 1 1 .143 Kemp 2b 4 1 1 0 0 0 .228 Marisnick cf 4 1 2 1 0 0 .279 Stubbs c 4 1 2 1 0 1 .500 Totals 34 9 11 9 4 5

Chicago 030 003 000—6 9 1 Houston 101 402 10x—9 11 0

E_Contreras (8). LOB_Chicago 9, Houston 6. 2B_Bote (9), Brantley (15), Gurriel (14), Marisnick 2 (8), Stubbs (1). HR_Heyward (8), off Martin; Russell (4), off Martin; Bote (5), off Martin; Bote (6), off James; Schwarber (9), off James; Bregman (16), off Lester; Bregman (17), off Brach. RBIs_Schwarber (20), Heyward (20), Russell (6), Bote 3 (22), Fisher (2), Bregman 3 (38), Brantley 2 (36), Gurriel (20), Marisnick (15), Stubbs (1). SB_Fisher (1), Kemp (3).

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Baez, Rizzo, Almora Jr., Heyward, Descalso); Houston 5 (Fisher, Gurriel, Mayfield 2, Stubbs). RISP_Chicago 0 for 9; Houston 5 for 11.

Runners moved up_Descalso. GIDP_Gurriel.

DP_Chicago 1 (Bote, Descalso, Rizzo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, L, 3-4 5 2-3 8 7 7 3 3 102 3.59 Brach 1 1-3 3 2 2 1 2 37 3.57 Edwards Jr. 1 0 0 0 0 0 8 7.59 Houston IP H R ER BB SO NP ERA Martin 3 2-3 5 3 3 3 4 76 5.51 James, W, 2-0 2 1-3 2 3 3 2 4 49 5.10 Rondon, H, 8 1 1 0 0 1 0 19 2.37 Pressly, H, 14 1 1 0 0 0 2 19 0.36 Osuna, S, 15-16 1 0 0 0 0 1 12 2.13

Inherited runners-scored_Brach 1-1, James 2-0. HBP_Lester (Brantley). WP_James, Pressly.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, CB Bucknor; Second, Fieldin Culbreth; Third, Paul Nauert.

T_3:08. A_31,030 (41,168).

