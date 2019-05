Atlanta United-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

Atlanta 0 1—1 Real Salt Lake 1 1—2

First half_1, Real Salt Lake, Saucedo, 2, 36th minute.

Second half_2, Atlanta, Martinez, 6 (Escobar), 78th; 3, Real Salt Lake, Savarino, 3 (Luiz), 90th.

Goalies_Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann; Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna.

Yellow Cards_Real Salt Lake, Herrera, 66th. Atlanta, Parkhurst, 39th.

Advertisement

Referee_Jair Marrufo. Assistant Referees_Jose Da Silva; Jeremy Kieso; Guido Gonzales Jr. 4th Official_Farhad Dadkho.

A_17,214.

___

Lineups

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad, Aaron Herrera, Nedum Onuoha, Donny Toia; Nick Besler, Damir Kreilach (Everton Luiz, 72nd), Albert Rusnak, Sebastian Saucedo (Brooks Lennon, 90th), Jefferson Savarino; Corey Baird (Sam Johnson, 82nd).

Atlanta_Brad Guzan; Leandro Gonzalez Pirez, Jeff Larentowicz (Gonzalo Martinez, 58th), Michael Parkhurst, Miles Robinson; Julian Gressel, Dion Pereira (Justin Meram, 78th), Eric Remedi, Brek Shea (Franco Escobar, 58th); Josef Martinez, Darlington Nagbe.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.