ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through May 25 1. Novak Djokovic $5,268,343 2. Rafael Nadal $3,705,211 3. Roger Federer $3,117,288 4. Dominic Thiem $2,686,505 5. Stefanos Tsitsipas $2,598,113 6. Fabio Fognini $1,566,669 7. Daniil Medvedev $1,295,955 8. Kei Nishikori $1,096,325 9. Gael Monfils $1,043,351 10. John Isner $1,037,110 11. Alexander Zverev $981,360 12. Roberto Bautista Agut $964,425 13. Diego Schwartzman $888,302 14. Lucas Pouille $880,707 15. Denis Shapovalov $833,006 16. Felix Auger-Aliassime $832,789 17. Dusan Lajovic $824,881 18. Borna Coric $817,243 19. Milos Raonic $811,702 20. Guido Pella $759,025 21. Stan Wawrinka $745,905 22. Frances Tiafoe $732,811 23. Pierre-Hugues Herbert $731,684 24. Laslo Djere $712,641 25. Nick Kyrgios $626,176 26. Karen Khachanov $620,309 27. Nikoloz Basilashvili $618,258 28. Jan-Lennard Struff $589,822 29. Fernando Verdasco $576,418 30. Marco Cecchinato $559,209 31. Marton Fucsovics $554,684 32. Jeremy Chardy $551,306 33. Marin Cilic $549,077 34. Hubert Hurkacz $524,566 35. Joao Sousa $522,085 36. Radu Albot $518,741 37. David Goffin $518,669 38. Nikola Mektic $516,498 39. Benoit Paire $481,486 40. Philipp Kohlschreiber $470,432 41. Taylor Fritz $462,967 42. Grigor Dimitrov $461,397 43. Matteo Berrettini $457,974 44. Tomas Berdych $437,724 45. Gilles Simon $419,496 46. Cameron Norrie $415,599 47. Nicolas Jarry $414,181 48. Horacio Zeballos $408,356 49. Cristian Garin $406,806 50. Reilly Opelka $406,412

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.