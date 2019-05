Braves 10, Cardinals 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b-1b 4 1 1 1 0 0 .200 Goldschmidt 1b 2 0 1 0 1 1 .269 d-Munoz ph-3b 1 0 0 0 0 1 .375 DeJong ss 3 0 0 0 1 2 .313 Ozuna lf 4 1 1 1 0 1 .231 Hicks p 0 0 0 0 0 0 — Martinez rf-lf 4 0 1 0 0 0 .331 Molina c 3 0 1 0 0 0 .277 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Bader cf 1 0 0 0 0 0 .205 Fowler cf-rf 3 0 0 0 1 1 .288 Wong 2b 3 0 1 0 1 0 .252 Wainwright p 1 0 0 0 0 0 .071 a-Gyorko ph 1 0 0 0 0 0 .194 T.Webb p 0 0 0 0 0 0 — Gregerson p 0 0 0 0 0 0 — c-Wieters ph-c 1 0 0 0 0 0 .300 Totals 31 2 6 2 4 6

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna Jr. cf 4 1 2 1 1 0 .278 Swanson ss 5 0 0 0 0 1 .247 Freeman 1b 4 3 3 2 1 1 .315 Donaldson 3b 5 0 1 1 0 1 .254 Markakis rf 4 2 2 2 1 1 .299 Riley lf 4 2 3 1 0 0 .571 Newcomb p 0 0 0 0 0 0 .000 Toussaint p 1 0 0 0 0 0 .000 McCann c 3 1 1 1 0 0 .309 Albies 2b 2 0 0 0 2 0 .254 Teheran p 1 0 1 2 0 0 .056 J.Webb p 0 0 0 0 0 0 — b-Joyce ph 0 1 0 0 1 0 .268 Culberson lf 1 0 1 0 0 0 .469 Totals 34 10 14 10 6 4

St. Louis 000 001 010— 2 6 0 Atlanta 023 003 11x—10 14 0

a-flied out for Wainwright in the 5th. b-walked for J.Webb in the 6th. c-grounded out for Gregerson in the 7th. d-struck out for Goldschmidt in the 8th.

LOB_St. Louis 6, Atlanta 8. 2B_Markakis (11), Riley (1). HR_Ozuna (13), off J.Webb; Carpenter (5), off Toussaint; Freeman (8), off Leone. RBIs_Carpenter (11), Ozuna (38), Acuna Jr. (25), Freeman 2 (25), Donaldson (20), Markakis 2 (25), Riley (2), McCann (16), Teheran 2 (2). SF_McCann. S_Teheran.

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (Carpenter 2, Wong); Atlanta 2 (Swanson, Riley). RISP_St. Louis 0 for 5; Atlanta 7 for 11.

Runners moved up_Gyorko, Bader, Fowler, Donaldson, McCann, Swanson. GIDP_DeJong, Ozuna, Swanson.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Wong, Goldschmidt); Atlanta 2 (Swanson, Albies, Freeman), (Donaldson, Albies, Freeman).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, L, 3-4 4 5 5 5 5 2 79 4.75 T.Webb 1 1-3 1 1 1 1 2 31 6.55 Gregerson 2-3 4 2 2 0 0 19 7.94 Leone 1 2-3 4 2 2 0 0 20 8.02 Hicks 1-3 0 0 0 0 0 4 1.84 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Teheran, W, 3-4 5 2 0 0 4 4 104 3.88 J.Webb 1 1 1 1 0 0 10 2.45 Newcomb 1 1 0 0 0 0 13 3.00 Toussaint 2 2 1 1 0 2 21 6.08

Teheran pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Gregerson 1-1, J.Webb 1-0.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Jim Wolf; Second, Dan Iassogna; Third, Sam Holbrook.

T_3:16. A_28,783 (41,149).

