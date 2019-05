Braves 7, Marlins 2

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Albies 2b 5 1 1 0 0 0 .289 Donaldson 3b 5 0 3 3 0 1 .275 Freeman 1b 5 1 2 1 0 0 .311 Acuna Jr. lf 5 1 1 0 0 2 .270 Markakis rf 2 1 0 0 2 0 .321 Swanson ss 4 0 1 0 0 1 .262 McCann c 3 1 1 3 0 1 .304 Inciarte cf 3 1 1 0 1 0 .237 Gausman p 0 0 0 0 0 0 .091 Toussaint p 1 0 0 0 0 1 .000 Blevins p 0 0 0 0 0 0 — b-Joyce ph 0 1 0 0 1 0 .276 Winkler p 0 0 0 0 0 0 — c-Culberson ph 1 0 0 0 0 1 .400 Webb p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 7 10 7 4 7

Miami AB R H BI BB SO Avg. Granderson lf 5 0 0 0 0 2 .182 Rojas ss 5 0 1 0 0 2 .281 Anderson rf 3 0 0 0 1 2 .246 Castro 2b 4 0 0 0 0 0 .231 Prado 1b 3 2 1 0 1 2 .280 Alfaro c 3 0 2 0 1 0 .301 Berti 3b 3 0 1 0 0 0 .240 Herrera cf 4 0 1 1 0 1 .177 Urena p 1 0 0 0 1 1 .000 a-Walker ph 0 0 0 1 1 0 .256 Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — Chen p 0 0 0 0 0 0 — Kinley p 0 0 0 0 0 0 — d-Galloway ph 1 0 0 0 0 1 .205 Totals 32 2 6 2 5 11

Atlanta 101 102 200—7 10 0 Miami 010 001 000—2 6 0

a-walked for Urena in the 6th. b-walked for Blevins in the 7th. c-struck out for Winkler in the 8th. d-struck out for Kinley in the 9th.

LOB_Atlanta 6, Miami 9. 2B_Donaldson (9). HR_Freeman (6), off Urena; McCann (2), off Urena. RBIs_Donaldson 3 (16), Freeman (19), McCann 3 (11), Herrera (7), Walker (5). SF_McCann. S_Toussaint.

Runners left in scoring position_Atlanta 3 (Markakis, Toussaint 2); Miami 6 (Granderson 4, Rojas, Herrera). RISP_Atlanta 2 for 8; Miami 1 for 8.

Advertisement

Runners moved up_Albies, Swanson, Acuna Jr., Herrera, Berti. GIDP_Freeman, Castro.

DP_Atlanta 1 (Donaldson, Albies, Freeman); Miami 1 (Castro, Rojas, Prado).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Gausman 1 2-3 1 1 1 1 1 28 4.83 Toussaint, W, 2-0 4 4 1 1 3 6 76 6.35 Blevins, H, 2 1-3 0 0 0 1 0 8 0.00 Winkler 1 0 0 0 0 1 9 2.35 Webb 2 1 0 0 0 3 24 0.00 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Urena, L, 1-5 6 6 5 5 3 4 99 5.45 Guerrero 2-3 2 2 2 1 0 25 2.84 Chen 1 1-3 1 0 0 0 1 18 11.45 Kinley 1 1 0 0 0 2 19 3.38

Inherited runners-scored_Blevins 3-1, Chen 1-0. HBP_Gausman (Berti). WP_Webb. PB_Alfaro (4).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Jansen Visconti; Second, Tony Randazzo; Third, Laz Diaz.

T_3:08. A_7,198 (36,742).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.