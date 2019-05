Brewers 7, Cubs 0

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 0 1 0 0 2 .248 Yelich rf 4 1 1 0 1 2 .352 Braun lf 4 2 1 1 1 2 .254 Grandal c 4 1 2 2 0 1 .265 Aguilar 1b 3 0 1 2 2 0 .186 Houser p 0 0 0 0 0 0 .000 Moustakas 3b 5 1 1 1 0 0 .269 Perez 2b 4 0 0 0 0 0 .221 Arcia ss 2 1 1 0 2 0 .254 Gonzalez p 2 0 0 0 0 1 .000 Burnes p 0 0 0 0 0 0 .333 a-Gamel ph 0 0 0 1 0 0 .298 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Claudio p 0 0 0 0 0 0 — Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Thames ph-1b 0 1 0 0 1 0 .247 Totals 33 7 8 7 7 8

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora Jr. cf 4 0 1 0 0 0 .245 Bryant lf 3 0 0 0 1 0 .244 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 0 .254 Baez ss 4 0 1 0 0 2 .318 Contreras c 4 0 2 0 0 0 .317 Bote 3b 3 0 2 0 1 1 .247 Heyward rf 4 0 0 0 0 1 .274 Russell 2b 3 0 1 0 1 0 .167 Quintana p 1 0 0 0 0 1 .067 Brach p 0 0 0 0 0 0 — b-Zagunis ph 0 0 0 0 0 0 .241 Descalso dh 1 0 0 0 0 0 .241 Ryan p 0 0 0 0 0 0 — Webster p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 0 7 0 4 5

Milwaukee 000 100 222—7 8 0 Chicago 000 000 000—0 7 1

a-out on sacrifice fly for Burnes in the 7th. b-pinch hit for Brach in the 7th. c-pinch hit for Guerra in the 9th.

E_Contreras (5). LOB_Milwaukee 8, Chicago 8. 2B_Yelich (5), Moustakas (10), Almora Jr. (4), Russell (1). HR_Braun (8), off Quintana. RBIs_Braun (23), Grandal 2 (15), Aguilar 2 (16), Moustakas (25), Gamel (9). CS_Baez (2). SF_Grandal, Gamel. S_Quintana.

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Cain, Moustakas 2, Perez, Gonzalez); Chicago 4 (Rizzo, Baez, Descalso 2). RISP_Milwaukee 2 for 11; Chicago 0 for 9.

Runners moved up_Perez, Moustakas, Contreras, Almora Jr., Rizzo, Heyward. GIDP_Yelich, Heyward, Russell.

DP_Milwaukee 2 (Arcia), (Perez, Arcia, Thames); Chicago 1 (Russell, Baez, Rizzo).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Gonzalez, W, 1-0 5 2-3 2 0 0 3 3 79 1.69 Burnes, H, 1 1-3 0 0 0 0 1 3 9.26 Albers 0 2 0 0 0 0 13 4.50 Claudio, H, 9 2-3 1 0 0 0 0 8 3.86 Guerra, H, 7 1 1-3 0 0 0 1 1 29 1.99 Houser 1 2 0 0 0 0 16 5.40 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Quintana, L, 4-2 6 2-3 4 3 3 3 6 94 3.50 Brach 1-3 0 0 0 0 0 3 2.35 Ryan 1-3 1 2 1 1 0 13 4.15 Webster 1 2-3 3 2 2 3 2 39 4.91

Albers pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Burnes 1-0, Claudio 2-0, Guerra 2-0, Brach 2-0, Webster 1-1. WP_Quintana, Webster.

Umpires_Home, Joe West; First, Eric Cooper; Second, Andy Fletcher; Third, Will Little.

T_3:18. A_37,870 (41,649).

