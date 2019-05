Cardinals 10, Royals 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield cf 4 1 1 0 1 0 .292 Lopez 2b 5 0 1 0 0 2 .303 Mondesi ss 4 1 2 1 0 1 .287 Gordon lf 3 0 0 0 1 0 .287 Dozier 3b 3 1 1 1 1 1 .302 Soler rf 4 0 1 1 0 1 .249 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — O’Hearn 1b 4 0 0 0 0 0 .178 Maldonado c 2 0 2 0 1 0 .202 Bailey p 1 0 0 0 0 0 .000 Sparkman p 0 0 0 0 0 0 — a-Gore ph 1 0 0 0 0 0 .385 Lopez p 0 0 0 0 0 0 — b-Hamilton ph 1 0 0 0 0 0 .224 Lovelady p 0 0 0 0 0 0 — Barlow p 0 0 0 0 0 0 — Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Owings rf 1 0 0 0 0 0 .141 Totals 33 3 8 3 4 5

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 4 2 1 2 1 3 .203 C.Martinez p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 — Goldschmidt 1b 5 1 1 0 0 3 .253 DeJong ss 3 0 0 0 2 1 .311 Ozuna lf 4 2 2 3 1 0 .239 J.Martinez rf 2 0 0 0 1 0 .313 Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — c-Gyorko ph-3b 1 0 0 0 0 0 .167 Molina c 3 1 1 1 0 0 .269 Fowler cf-rf 4 2 3 1 0 1 .283 Thomas rf 0 0 0 0 0 0 .400 Wong 2b 4 1 2 3 0 2 .245 Wainwright p 2 1 1 0 0 0 .125 Bader cf 2 0 1 0 0 1 .258 Totals 34 10 12 10 5 11

Kansas City 002 010 000— 3 8 0 St. Louis 320 001 40x—10 12 0

a-out on fielder’s choice for Sparkman in the 4th. b-out on fielder’s choice for Lopez in the 6th. c-grounded out for Miller in the 7th.

LOB_Kansas City 8, St. Louis 6. 2B_Merrifield (14), Ozuna (11), Fowler (8). HR_Dozier (10), off Wainwright; Ozuna (14), off Bailey; Carpenter (6), off Bailey; Fowler (4), off Lovelady; Wong (6), off Barlow. RBIs_Mondesi (40), Dozier (29), Soler (31), Carpenter 2 (14), Ozuna 3 (45), Molina (32), Fowler (13), Wong 3 (25). SB_Merrifield (8), Molina (4), Wong (7).

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (Lopez, Mondesi, O’Hearn); St. Louis 2 (Goldschmidt, Fowler). RISP_Kansas City 2 for 8; St. Louis 3 for 7.

Runners moved up_Gordon. GIDP_Merrifield, Dozier, Ozuna, Molina.

DP_Kansas City 2 (Dozier, Lopez, O’Hearn), (Mondesi, Lopez, O’Hearn); St. Louis 2 (Wong, DeJong, Goldschmidt), (DeJong, Wong, Goldschmidt).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Bailey, L, 4-5 1 2-3 4 5 5 2 2 66 6.13 Sparkman 1 1-3 1 0 0 1 1 18 2.95 Lopez 2 0 0 0 1 2 31 6.04 Lovelady 0 2 1 1 0 0 2 4.26 Barlow 1 2-3 4 4 4 0 4 37 3.38 Boxberger 1-3 1 0 0 0 1 8 6.50 Peralta 1 0 0 0 1 1 13 5.91 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 4-4 5 6 3 3 4 2 103 4.82 Gant, H, 7 1 1 0 0 0 0 8 1.32 Miller, H, 7 1 0 0 0 0 2 15 4.58 C.Martinez 1 0 0 0 0 1 8 0.00 Brebbia 1 1 0 0 0 0 21 1.71

Lovelady pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Sparkman 1-0, Barlow 1-0. HBP_Bailey (Molina), Wainwright (Maldonado).

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Alfonso Marquez; Second, Scott Barry; Third, John Libka.

T_3:30. A_42,529 (45,538).

