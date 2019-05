Crew-Rapids, Sums

By The Associated Press

Columbus 1 1—2 Colorado 2 1—3

First half_1, Colorado, Smith, 2 (Price), 23rd minute; 2, Columbus, Santos, 3 (Jimenez), 28th; 3, Colorado, Lewis, 1 (Nicholson), 45th.

Second half_4, Columbus, Zardes, 5 (Higuain), 54th; 5, Colorado, Mezquida, 2, 89th.

Goalies_Columbus, Zack Steffen, Jon Kempin; Colorado, Tim Howard, Clint Irwin.

Yellow Cards_Colorado, Price, 56th; Mezquida, 90th. Columbus, Sauro, 50th; Hansen, 85th.

Referee_Baldomero Toledo. Assistant Referees_Matthew Nelson; Eduardo Mariscal; Robert Sibiga. 4th Official_Guido Gonzales Jr.

A_16,843.

Colorado_Tim Howard; Keegan Rosenberry, Tommy Smith, Sam Vines, Deklan Wynne; Kellyn Acosta, Sam Nicholson (Nicolas Mezquida, 67th), Jack Price; Kei Kamara, Jonathan Lewis (Andre Shinyashiki, 77th), Diego Rubio (Cole Bassett, 90th).

Columbus_Zack Steffen; Hector Jimenez (Josh Williams, 43rd), Jonathan Mensah, Gaston Sauro; David Guzman, Federico Higuain (Patrick Mullins, 67th), Wil Trapp; David Accam (Robinho, 70th), Niko Hansen, Pedro Santos, Gyasi Zardes.

