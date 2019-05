Cubs 14, Nationals 6

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 3 3 1 2 3 1 .220 Bryant 3b 6 3 4 5 0 1 .277 Rizzo 1b 5 1 1 0 0 1 .250 Baez ss 4 2 2 1 2 2 .330 Contreras c 5 1 4 2 1 1 .320 Descalso 2b 3 0 0 0 0 1 .225 Ryan p 0 0 0 0 0 0 — Brach p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Caratini ph 0 0 0 0 0 0 .471 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — e-Zagunis ph 1 0 1 1 0 0 .250 Montgomery p 1 0 1 0 0 0 .333 Heyward rf 5 1 1 0 1 1 .234 Almora Jr. cf 5 2 2 2 0 2 .254 Hamels p 2 0 0 0 0 1 .000 Russell 2b 3 1 1 0 0 0 .267 Totals 43 14 18 13 7 11

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 5 0 2 0 0 0 .368 Robles rf 1 1 0 0 0 0 .253 a-Eaton ph-rf 2 0 0 0 1 0 .270 Rendon 3b 4 2 1 2 1 0 .324 Kendrick 1b 5 0 2 0 0 1 .313 Soto lf 4 1 2 0 1 0 .236 Suzuki c 4 2 1 1 1 0 .278 Dozier 2b 4 0 3 2 1 1 .203 Taylor cf 4 0 1 0 0 2 .188 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Jennings p 0 0 0 0 0 0 — Grace p 0 0 0 0 0 0 — f-Gomes ph 1 0 0 0 0 0 .215 Scherzer p 2 0 1 0 0 1 .120 b-Sanchez ph 1 0 0 0 0 0 .286 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Ross p 0 0 0 0 0 0 — d-Parra ph-cf 1 0 0 0 0 0 .212 Totals 38 6 13 5 5 5

Chicago 120 000 254—14 18 0 Washington 002 000 202— 6 13 1

a-grounded out for Robles in the 4th. b-grounded out for Scherzer in the 6th. c-hit by pitch for Brach in the 7th. d-pinch hit for Ross in the 7th. e-singled, advanced to 2nd for Edwards Jr. in the 8th. f-lined out for Grace in the 9th.

E_Turner (1). LOB_Chicago 11, Washington 11. 2B_Baez (16), Soto (6), Dozier (3), Taylor (3). HR_Almora Jr. (4), off Scherzer; Bryant (9), off Miller; Schwarber (6), off Barraclough; Bryant (10), off Barraclough; Bryant (11), off Grace; Contreras (11), off Grace; Rendon (7), off Hamels. RBIs_Schwarber 2 (13), Bryant 5 (31), Baez (30), Contreras 2 (29), Almora Jr. 2 (13), Zagunis (5), Rendon 2 (23), Suzuki (17), Dozier 2 (9). SB_Turner (5).

Runners left in scoring position_Chicago 7 (Contreras, Heyward 2, Almora Jr. 3, Hamels); Washington 7 (Suzuki 2, Taylor 2, Eaton 2, Gomes). RISP_Chicago 3 for 12; Washington 3 for 13.

Advertisement

Runners moved up_Rizzo, Descalso, Taylor. GIDP_Bryant, Rizzo, Rendon.

DP_Chicago 1 (Baez, Russell, Rizzo); Washington 2 (Kendrick, Turner, Scherzer), (Rendon, Dozier, Kendrick).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hamels, W, 4-0 5 7 2 2 3 5 101 3.13 Ryan, H, 5 1-3 1 0 0 1 0 13 4.50 Brach, H, 2 2-3 0 0 0 0 0 1 2.45 Kintzler, H, 7 2-3 3 2 2 0 0 12 3.10 Edwards Jr., H, 2 1-3 0 0 0 0 0 3 10.50 Montgomery 2 2 2 2 1 0 45 6.10 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, L, 2-5 6 6 3 3 4 8 112 3.72 Miller 2-3 2 2 2 1 1 17 4.02 Ross 1-3 1 0 0 0 0 8 9.28 Barraclough 1-3 3 3 3 0 0 21 4.86 Jennings 2-3 2 2 2 1 2 25 13.50 Grace 1 4 4 4 1 0 34 8.55

Inherited runners-scored_Brach 2-0, Edwards Jr. 2-1, Ross 1-0. HBP_Hamels (Robles), Ross (Caratini), Jennings (Rizzo).

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Sam Holbrook; Second, Jim Wolf; Third, Nic Lentz.

T_4:09. A_33,296 (41,313).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.