Cubs 3, Phillies 2

By The Associated Press

Philadelphia Chicago ab r h bi ab r h bi McCtchn lf 4 0 1 2 Schwrbr lf 4 0 0 0 Segura ss 3 0 1 0 Bryant 3b 4 2 3 0 B.Hrper rf 4 0 0 0 Rizzo 1b 4 1 1 0 Hoskins 1b 2 0 0 0 Cntrras c 5 0 1 1 Ralmuto c 4 0 0 0 Heyward rf 3 0 0 0 C.Hrnan 2b 4 0 1 0 Almr Jr cf 4 0 1 1 Kingery cf 4 1 1 0 Dscalso 2b 4 0 0 0 Franco 3b 4 1 1 0 J.Baez ph 1 0 1 1 Eflin p 2 0 1 0 Russell ss 3 0 1 0 O.Hrrra ph 1 0 0 0 Qintana p 1 0 0 0 E.Grcia p 0 0 0 0 Zagunis ph 1 0 1 0 J.Alvrz p 0 0 0 0 Edwrds p 0 0 0 0 Gsselin ph 1 0 0 0 Kntzler p 0 0 0 0 Nicasio p 0 0 0 0 Bote ph 1 0 1 0 Cedeno p 0 0 0 0 Ryan p 0 0 0 0 Totals 33 2 6 2 Totals 35 3 10 3

Philadelphia 000 000 200—2 Chicago 100 000 002—3

E_Contreras (6). LOB_Philadelphia 7, Chicago 15. 2B_Segura (10), Kingery (5), Franco (10), Bryant (13), Rizzo (9). SB_Realmuto (2). S_Quintana (2).

IP H R ER BB SO Philadelphia Eflin 6 6 1 1 4 2 Garcia H,1 2-3 1 0 0 0 0 Alvarez H,3 1 1-3 1 0 0 1 0 Nicasio L,0-2 BS,1 1-3 2 2 2 2 0 Chicago Quintana 6 2 0 0 3 4 Edwards Jr. H,3 2-3 2 2 2 0 0 Kintzler BS,1 1 1-3 1 0 0 0 0 Cedeno 1-3 1 0 0 0 0 Ryan W,1-1 2-3 0 0 0 0 1

WP_Alvarez.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Chris Segal; Second, Mark Carlson; Third, Vic Carapazza.

T_3:34. A_36,768 (41,649).

