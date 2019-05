Cubs 8, Reds 6

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Senzel cf 5 0 1 1 0 2 .235 Votto 1b 5 1 3 0 0 0 .226 Suarez 3b 5 0 3 1 0 0 .267 Winker lf 4 0 0 0 1 0 .224 Puig rf 5 1 1 1 0 2 .213 Dietrich 2b 3 2 1 1 1 0 .243 Iglesias ss 4 0 2 0 0 0 .304 Barnhart c 4 2 3 2 0 1 .195 Mahle p 2 0 0 0 0 1 .067 a-VanMeter ph 1 0 0 0 0 1 .167 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .125 b-Peraza ph 0 0 0 0 1 0 .209 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Peralta p 0 0 0 0 0 0 — Totals 38 6 14 6 3 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 4 1 1 1 0 1 .234 Bryant 3b-rf 4 1 2 0 1 2 .288 Rizzo 1b 4 0 1 2 0 0 .278 Baez ss 3 0 0 0 1 2 .308 Heyward rf 4 1 1 1 0 0 .238 Maples p 0 0 0 0 0 0 — Chatwood p 0 0 0 0 0 0 .333 Caratini c 4 1 1 0 0 1 .379 Almora Jr. cf 2 2 1 1 1 0 .264 Russell 2b 4 2 3 2 0 0 .256 Darvish p 3 0 0 0 0 2 .053 Ryan p 0 0 0 0 0 0 — Bote 3b 1 0 1 1 0 0 .254 Totals 33 8 11 8 3 8

Cincinnati 020 021 010—6 14 0 Chicago 010 410 02x—8 11 0

a-struck out for Mahle in the 6th. b-walked for Lorenzen in the 8th.

LOB_Cincinnati 8, Chicago 7. 2B_Barnhart (3), Bryant (15), Rizzo (10), Bote (8). HR_Barnhart (5), off Darvish; Puig (9), off Darvish; Dietrich (13), off Darvish; Almora Jr. (6), off Mahle; Russell (2), off Mahle; Heyward (7), off Mahle. RBIs_Senzel (8), Suarez (34), Puig (29), Dietrich (28), Barnhart 2 (14), Schwarber (19), Rizzo 2 (40), Heyward (19), Almora Jr. (19), Russell 2 (4), Bote (18). CS_Iglesias (3). SF_Schwarber. S_Almora Jr..

Runners left in scoring position_Cincinnati 4 (Senzel 2, Puig 2); Chicago 3 (Rizzo, Baez, Heyward). RISP_Cincinnati 3 for 10; Chicago 3 for 7.

Runners moved up_Iglesias, Mahle, Winker. GIDP_Winker 2.

DP_Chicago 2 (Russell, Baez, Rizzo), (Rizzo, Baez, Chatwood).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle 5 9 6 6 1 5 95 4.15 Lorenzen 2 0 0 0 0 3 19 2.30 Hughes, L, 2-2 1-3 2 2 2 1 0 12 4.15 Peralta 2-3 0 0 0 1 0 6 5.30 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 7 12 6 6 2 5 108 5.40 Ryan 1-3 0 0 0 0 1 4 4.96 Maples, W, 1-0 2-3 0 0 0 1 1 10 0.00 Chatwood, S, 1-1 1 2 0 0 0 0 12 2.76

Darvish pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Peralta 2-1, Ryan 1-0, Maples 1-0. HBP_Mahle (Rizzo). WP_Darvish.

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Doug Eddings; Second, Bill Miller; Third, Chris Conroy.

T_3:13. A_40,929 (41,649).

