Diamondbacks 3, Braves 2, 10 innings,

Atlanta Arizona ab r h bi ab r h bi Albies 2b 5 0 1 1 J.Dyson cf 4 0 1 0 Dnldson 3b 3 1 1 1 E.Escbr 3b 4 0 2 0 F.Frman 1b 4 0 1 0 D.Prlta lf 5 1 2 1 Acn Jr. lf 4 0 1 0 A.Jones rf 5 0 1 0 Mrkakis rf 4 0 0 0 C.Wlker 1b 4 1 1 0 D.Swnsn ss 3 0 0 0 Flores 2b 4 0 2 1 B.McCnn c 4 0 1 0 Dplnter p 0 0 0 0 Clbrson pr 0 0 0 0 Ahmed ss 2 1 0 0 Minter p 0 0 0 0 C.Kelly c 4 0 1 0 Incarte cf 2 1 0 0 Weaver p 2 0 0 0 Soroka p 2 0 0 0 I.Vrgas ph 1 0 0 0 Newcomb p 0 0 0 0 Andrese p 0 0 0 0 Joyce ph 1 0 0 0 Swihart ph 1 0 0 0 Winkler p 0 0 0 0 G.Hllnd p 0 0 0 0 L.Jcksn p 0 0 0 0 K.Marte 2b 1 0 1 1 Flowers ph-c 1 0 0 0 Totals 33 2 5 2 Totals 37 3 11 3

Atlanta 001 000 001 0—2 Arizona 010 000 001 1—3

DP_Atlanta 1, Arizona 1. LOB_Atlanta 5, Arizona 15. 2B_Albies (7), Acuna Jr. (4), E.Escobar (10), Flores (7). 3B_C.Walker (1). HR_Donaldson (6), D.Peralta (6). SB_J.Dyson 2 (7).

IP H R ER BB SO Atlanta Soroka 6 4 1 1 3 4 Newcomb 1 2 0 0 0 1 Winkler 1 1 0 0 1 0 Jackson BS,2 1 2 1 1 1 1 Minter L,0-4 0 2 1 1 1 0 Arizona Weaver 7 3 1 1 2 6 Andriese 1 0 0 0 0 1 Holland 1 1 1 1 0 0 Duplantier W,1-0 1 1 0 0 0 2

HBP_by Weaver (Inciarte), by Soroka (Ahmed), by Soroka (Flores), by Duplantier (Inciarte).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Doug Eddings; Second, Bill Miller; Third, Rob Drake.

T_3:13. A_17,751 (48,519).

